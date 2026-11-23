La OCDE y Asofondos recomiendan elevar la edad de jubilación a 65 años y equiparar los límites entre hombres y mujeres para garantizar la sostenibilidad del sistema pensional colombiano.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE) y Asofondos han coincidido en la urgencia de revisar las condiciones actuales de retiro en Colombia. Este consenso surge a raíz del diagnóstico sobre el envejecimiento de la población y las dificultades financieras para cumplir las obligaciones futuras del sistema pensional.

La postura oficial se consolidó durante la presentación de la evaluación económica de Colombia este viernes. El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, expuso la necesidad de ajustar la edad legal de jubilación para asegurar la viabilidad del modelo actual.

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Recomendaciones de la OCDE para ajustar la edad de jubilación

El organismo internacional recomienda elevar gradualmente la edad legal de jubilación, que actualmente se sitúa en 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres. Además, la OCDE propone avanzar hacia la equiparación de estas edades entre géneros para eliminar la disparidad existente.

Una propuesta central del organismo es vincular los futuros incrementos de la edad de retiro con los cambios en la expectativa de vida. Este mecanismo automático permitiría que las condiciones para pensionarse se adapten a los cambios demográficos y a la mayor duración de la etapa de jubilación.

La recomendación parte de la premisa de que las edades de jubilación colombianas son significativamente bajas frente a los estándares internacionales. Este desajuste se agrava por el aumento continuo de la expectativa de vida, lo que hace insostenible el modelo actual sin ajustes progresivos.

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Posición de Andrés Velasco y Asofondos sobre la reforma

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, ha defendido públicamente esta postura en declaraciones a Blu Radio. El dirigente gremial sostiene que el país debe comenzar a considerar los 65 años como la edad de referencia obligatoria tanto para hombres como para mujeres.

Velasco afirmó que Colombia cuenta con una de las edades de jubilación más bajas del mundo, lo cual representa un riesgo financiero grave. Considera que modificar este parámetro es necesario para garantizar la financiación de las pensiones a largo plazo y evitar el colapso del sistema.

El presidente de Asofondos recordó que el debate sobre la equiparación de las edades de retiro volvió a la discusión pública hace poco más de un mes. Esta reaparición del tema fue impulsada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, quien planteó dicha posibilidad.

Según Velasco, se trata de una propuesta que también promueve activamente el gremio de los fondos privados. El dirigente explicó que países como China, Estados Unidos, Polonia, Grecia y Australia, así como varias naciones de América Latina, contemplan los 65 años como referencia estándar para la jubilación.

Impacto real y el ejemplo de la sostenibilidad financiera

Para ilustrar la insostenibilidad del modelo actual, Velasco proporcionó datos concretos sobre el sistema de reparto de Colpensiones. Indicó que bajo la reforma aprobada en 2024, Colpensiones destina 15 de los 16 puntos de la cotización a pagar las pensiones actuales.

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El dirigente señaló que, con la nueva reforma, se exigirá pagar 1.000 semanas a partir de 2036. Para explicar su preocupación, puso como ejemplo el caso de una mujer que cotiza sobre un salario mínimo durante 19 años, lo que equivale a las semanas requeridas.

Bajo este escenario, una mujer podría pensionarse a los 57 años y recibir una mesada durante al menos otros 20 años. Velasco advirtió que estas matemáticas no cuadran y que las promesas pensionales podrían no cumplirse sin ajustes drásticos a las condiciones de jubilación.

Próximos pasos y desafíos del sistema pensional colombiano

La discusión adquiere mayor relevancia porque Colombia enfrenta un acelerado envejecimiento poblacional y altos niveles de informalidad laboral. La baja densidad de cotización complica aún más la capacidad del sistema para generar recursos suficientes para las generaciones futuras.

Andrés Velasco considera que el aumento de la edad de jubilación debe acompañarse de otros cambios estructurales. Entre ellos destaca la revisión de las semanas cotizadas y un mayor énfasis en el ahorro pensional individual para diversificar la responsabilidad.

El dirigente afirmó que el sistema que tenemos no es sostenible, y que el modelo hacia el que vamos con la ley de Petro de pensiones tampoco lo es. Insistió en que sin reformas serias que fortalezcan el ahorro, las promesas del Estado son solo pájaros en el aire.

Velasco instó a la sociedad colombiana a proponer una reforma que permita aumentar los aportes y garantizar los recursos. Señaló que todos debemos contribuir un poco más para tener certeza de una vida pensional digna y asegurar que el sistema no colapse ante las nuevas realidades demográficas.