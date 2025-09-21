La Odisea de Brayan León Muñiz: De Cañaveral a los 100 Partidos con el DIM

Un relato sobre la trayectoria del futbolista Brayan León Muñiz, desde sus humildes comienzos en Cañaveral hasta su partido número 100 con el Independiente Medellín. La historia destaca los desafíos, la perseverancia y los altibajos de su carrera, incluyendo su paso por el Junior de Barranquilla y su desempeño en la Copa Sudamericana. Se explora su relación con la afición y su lucha por superar la adversidad.

El día que cambió la vida de Brayan León Muñiz , un futbolista que entonces era un niño de 12 años, le pidió a su padre que no gastara el dinero del mercado en la inscripción a las pruebas de un equipo de formación caleño, dirigido por Mauricio García, que se realizarían en Cartagena. El pequeño Brayan le explicó a su padre que invertir esos 100.000 pesos en las pruebas era arriesgado, ya que con ese dinero podían comer casi medio mes en casa, en Cañaveral, un corregimiento de Turbaco, Bolívar.

No estaba seguro de ser elegido. Sin embargo, el padre insistió en que debía ir. Lo había visto jugar fútbol todo el tiempo desde niño. Primero descalzo, en las calles polvorientas de Cañaveral. Luego con guayos en las canchas sintéticas de Cartagena, a donde viajaba varias veces por semana, más de una hora en bus, y luego en moto al entrenamiento. El padre sabía que tenía talento para llegar al fútbol profesional. Su presentimiento se cumplió. Pero el camino no fue fácil. Ese día en Cartagena, en la década pasada, no eligieron a León Muñiz, sino a cuatro compañeros para ir a Cali. Pero como el destino es ineludible, el entrenador García le dijo al técnico del equipo de Bolívar que León tenía talento y que le interesaba. Después, en Florida, Valle del Cauca, donde se concentraron, el jugador y sus compañeros caminaban una hora para ir al colegio y luego regresar a entrenar. En Manizales, a donde se trasladaron cuando el dueño de la escuela cambió de lugar, León vivió en una finca cercana al entrenamiento, donde el frío forjó su carácter y tuvo la oportunidad de probarse con el Pereira, luego llegar al fútbol profesional, ser campeón en 2022, ir al Junior de Barranquilla y finalmente al DIM, siempre superando la adversidad. Los 100.000 pesos que el padre de Brayan León invirtió en las pruebas de Cartagena fueron el primer paso para que este domingo, contra el Junior –equipo en el que no tuvo un buen paso durante el primer semestre de 2023–, el delantero bolivarense juegue su partido número 100 con el Poderoso. En esos encuentros ha celebrado 26 goles. De ellos, siete han sido contra el Atlético Nacional. León es uno de los futbolistas que más entrega en los partidos del Medellín. Aunque su eficacia goleadora no es alta. En promedio, marca un gol cada cuatro partidos. Esto le ha generado amores y odios entre los aficionados. Cuando llegó en 2023, tardó casi 20 partidos en marcar su primer gol. Luego el arco se abrió y fue importante para llegar a la final del Clausura de ese año, que los rojos perdieron ante el Junior. En 2024 fue uno de los goleadores de la Copa Sudamericana, marcando seis goles en diez partidos. Esto despertó el interés de equipos del extranjero. Pero en 2025 no ha marcado mucho. En 29 partidos, suma 6 goles. De ellos, tres en el segundo semestre del año, que para él comenzó con dificultades, ya que la afición lo señalaba como responsable de la derrota en la final del Apertura contra Santa Fe. De hecho, en el partido contra Alianza, por la primera fecha del Clausura, fue insultado desde el palco del Atanasio Girardot. Además, tenía todo listo para ir al Real Salt Lake de la MLS, pero la operación se cayó a última hora. No obstante, con su buen juego y entrega, ha recuperado el cariño de la gente, especialmente después de su actuación contra Nacional. Los aficionados esperan que haga lo mismo, desde las 6:20 p.m., en el partido de la fecha 12 contra el Junior, donde tanto sufrió





elcolombiano / 🏆 6. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Brayan León Muñiz Independiente Medellín Fútbol Trayectoria Junior De Barranquilla

Colombia Últimas Noticias, Colombia Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Llegan los ‘ORA Days’ a Bogotá: ¿cómo vivir la experiencia del carro 100% eléctrico de GWM?Es una época ideal para conocer la innovación, sostenibilidad y tecnología de última generación en el carro ORA de GWM. Aquí le contamos las fechas y detalles para asistir.

Leer más »

Fiscalía abandonó proceso contra ‘Satanás’, jefe del Tren de Aragua: En 100 audiencias no asistióTambién hay otros procesos que estarían ad-portas de prescribir y el fiscal no aparece.

Leer más »

El 'Cucho' llegó a los 100: Colombianos con más partidos en LaLigaJuan Camilo Hernández llegó a los 100 partidos en liga española, estos son los colombianos que más llevan.

Leer más »

Gerencia y política educativa: entre fraudes, frustraciones y notas bajasUno muy delicado es el enorme perjuicio que para el presente semestre afrontan cerca de 100 mil beneficiarios del ICETEX.

Leer más »

Benedetti les dio particular respuesta a los ‘Brayan’ que se quejaron de un comentario de PetroEl ministro del Interior, Armando Benedetti, publicó un video para responderles en sus redes sociales.

Leer más »

¡Más de 100 canchas y coliseos renovados! Medellín pisa fuerte con su plan deportivoNoticias minuto a minuto

Leer más »