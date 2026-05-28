La OMM alerta: hay 75% de probabilidad de que la temperatura global supere 1,5 °C en el promedio 2026-2030

Nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial prevé que el promedio de temperatura entre 2026 y 2030 superará en más de 1,5 grados Celsius los niveles preindustriales, con un 86% de chances de un año récord en la década. Se anticipa disminución del hielo ártico y aumento de precipitaciones en latitudes altas.

Según un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), existe un 75% de probabilidades de que el promedio de temperatura global durante el período 2026-2030 supere en más de 1,5 grados Celsius los niveles preindustriales.

Este pronóstico, elaborado por el Servicio Meteorológico del Reino Unido con aportes de 13 institutos científicos, señala que los años entre 2015 y 2025 ya fueron los 11 más cálidos jamás registrados y que la tendencia al calentamiento continuará. Además, hay un 86% de probabilidad de que al menos uno de los años entre 2026 y 2030 establezca un nuevo récord de temperatura máxima.

Se espera que un episodio de El Niño ocurra hacia finales de 2026, lo que contribuirá a elevar las temperaturas globales. La OMM aclara que, aunque es probable superar el umbral de 1,5 °C en el promedio quinquenal, es extremadamente improbable (menos del 1%) que se supere los 2 °C en un solo año durante el próximo lustro. Los umbrales del Acuerdo de París se evalúan en periodos de 20 años, no anuales.

El pronóstico también indica que el calentamiento será particularmente intenso en el Ártico. Durante los próximos cinco inviernos boreales (noviembre-marzo), la concentración de hielo marino en la región ártica disminuirá, mientras que las precipitaciones serán superiores a la media en las latitudes altas del hemisferio norte. Estos cambios reflejan la aceleración del cambio climático y sus impactos regionales diferenciados.

La OMM subraya que, aunque los datos proyectan un aumento sostenido de las temperaturas, aún existe margen para mitigar los efectos más severos mediante acciones climáticas urgentes y coordinadas a nivel global. El informe destaca que, pese a la variabilidad natural del clima, la influencia humana es el principal motor del calentamiento observado.

La combinación de gases de efecto invernadero y eventos como El Niño podría llevar a que el promedio quinquenal supere consistentemente el umbral crítico de 1,5 °C, un límite considerado seguro para evitar consecuencias climáticas irreversibles. Los científicos advierten que, aunque el umbral de 2 °C no se alcance en el corto plazo, la cercanía a estos límites aumenta los riesgos de eventos extremos, elevación del nivel del mar y alteraciones en ecosistemas.

Por ello, la OMM insta a los países a redoblar esfuerzos en adaptación y mitigación, y a mejorar los sistemas de observación climática para monitorear con mayor precisión la evolución del calentamiento global





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