El secretario general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destaca que la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda supera las capacidades de respuesta existentes y subraya la urgente necesidad de reforzar medidas de contención y recursos sanitarios en la región. La Revista epidemiológica indica que la cantidad confirmada de casos es mucho menor que la real, generando un alerta crítica para la comunidad internacional.

El secretario general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, emitió una advertencia grave durante una conferencia ante la Unión Africana.

El directa reconoce que el brote de ébola que se está desarrollando en la República Democrática del Congo (RDC) y en Uganda está a punto de empeorar antes de alcanzar cualquier fase de mejora. Según el exponente de la OMS, la actual respuesta internacional y los recursos disponibles están insuficientemente equipados para contener la rápida propagación del virus que ya ha superado las expectativas de las autoridades sanitarias.

El síndrome clínico de este brote de ébola sigue siendo el del mismo principio que los virales anteriores: fiebre repentina, fatiga extrema, dolor muscular, vómitos y diarrea que, en su etapa más avanzada, se agrava con hemorragias internas o la pérdida de la función de órganos vitales. A pesar de que las pruebas de laboratorio oficiales indican 101 casos confirmados y un total de 10 muertos, la evaluación de la OMS estima que en la práctica existen más de 900 casos sospechosos y 220 fallecidos.

En el terreno, la gente de las zonas fronterizas de la provincia de Ituri, donde el Centro de Salud de Bunia está llevando a cabo sanitizaciones de mercado, continúa recibiendo información contradictoria que dificulta la identificación de los contagiados y la contención adecuada. El profesional de la salud explicó que la complicada mezcla de la geografía agresta, la escasez de personal médico y el odio rudo a los funcionarios externos por la falta de protección y cohesión humana han generado un vacilante ambiente para los rebaños de equipos de respuesta.

En vista de ello, la OMS agradeció a los gobiernos de la región, a la Unión Africana y a la Corona británica el compromiso de financiamiento de 71 millones de dólares, el que permitirá fortalecer las cadenas de suministros, comprar equipos de bioseguridad y reforzar las farmacias comunitarias en la frontera. A su vez, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC Africa) anunció que la logística de los equipos constará de la ayuda de la compañía de vuelos de abrigos Tradewinds Aviation Services, que cargará suministros en Nairobi para la atracción al centro médico de la región.

El ministro de Salud de la RDC y el presidente del comité de vigilancia sanitaria recogieron las palabras de Tedros y subrayaron su preocupación por la falta de colaboración de ciertas comunidades. Los funcionarios declararon que la directora general del Hospital Nacional de El Jadida recibió recursos inmediatos y finalmente reitera la necesidad de un real aumento de casillas de recibo, vigilancia y educación para la población.

Para los retos globales, los expertos hablan de la mayor claridad en la hora del Covid, pero una incidencia cada vez mayor de las infecciones en la zona severamente desinhabitable del Centro de la Zona. Se han creado protocolos que reverán con la ayuda de los servicios de cuaternaria y la asistencia de las universidades de la región.

En su conjunto, se estima que la OMS espera al menos 48 años de vida en la población total debido a la epidemia, por lo que el mensaje deja claro: la falta de coordinación y la ausencia de los planes de respuesta interinísticos seguidos plantean riesgos cada vez mayores.

"Si no logramos identificar y aislar a las personas infectadas lo antes posible, el estado mundial se verá obligado a…" dijo el Director General y se cerró con una declaración oro de la OMS. Se entiende la necesidad de mantener la intensidad de la respuesta​. Ojo al público internacional y las instituciones rechazo vano la alianza internacional con los organismos de la ONU y la Fundación Gates para que cooperen, es clave





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