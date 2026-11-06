La ONU rechaza críticas al acuerdo de paz de Colombia tras declaraciones de su embajador

Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, responde a Mauricio Gaona, afirmando que la misión mantendrá su imparcialidad y respetará las posiciones del gobierno colombiano sobre el acuerdo de paz.

El jefe de la Misión de Verificación de la ONU para el Acuerdo de Paz firmado en 2016, Miroslav Jenča, abordó directamente las controversiales declaraciones del embajador de Colombia ante la organización, Mauricio Gaona. Este último había afirmado públicamente que el histórico acuerdo de paz "no es un modelo para el mundo", una posición que generó tensiones diplomáticas inmediatas en la sede de Nueva York.

Respuesta diplomática a las declaraciones del embajador

En su intervención oficial durante este viernes 6 de noviembre, Jenča señaló que ha mantenido reuniones frecuentes con el embajador Gaona, destacando que existe "la mejor disposición de trabajar en conjunto" entre ambas partes. El representante de la ONU expresó su deseo de continuar con esta cooperación, aclarando que comprende la situación del diplomático colombiano, quien estaba actuando en representación de las posiciones oficiales del Estado.

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Jenča enfatizó que, al expresar la "opinión del gobierno de Colombia en el Consejo de Seguridad", las acciones de la Misión deben ser respetar la decisión y tomar nota de la posición establecida por el Ejecutivo. Esta aclaración busca mantener la coherencia entre la misión internacional y los soberanos decisiones del país anfitrión, sin comprometer la integridad de las labores de verificación en curso.

Imparcialidad y mandato del Consejo de Seguridad

El jefe de la Misión explicó que la Misión de Verificación de la ONU tiene la obligación estricta del mandato que emana del Consejo de Seguridad. Este organismo es una entidad intergubernamental donde son los gobiernos quienes acuerdan y definen la misión y su alcance exacto. En desarrollo de esta labor, la misión se mantiene imparcial, tal como lo demanda la Carta de las Naciones Unidas, un principio fundamental que debe honrarse rigurosamente.

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Jenča reconoció que, en el contexto nacional, hay una polarización profunda que afecta la percepción pública. Entendió que en este marco existen diversas y contrarias opiniones sobre el acuerdo de paz, lo cual es natural en procesos de transición postconflicto tan complejos. Sin embargo, reafirmó que la misión continuará trabajando de la mano del gobierno, los firmantes, las víctimas y las comunidades para acompañar los esfuerzos de construcción de paz.

Impacto en la construcción de paz y próximos pasos

La claridad emitida por Jenča busca estabilizar el diálogo entre la comunidad internacional y el gobierno colombiano. Al validar la autoridad del gobierno para expresar sus opiniones en foros internacionales, se refuerza la legitimidad del proceso mientras se mantiene la neutralidad operativa de la verificación. Esto permite que la construcción de paz avance sin interrupciones por disputas retóricas.

La Misión de Verificación de la ONU para el Acuerdo de Paz firmado en 2016 seguirá monitorizando los compromisos adquiridos, independientemente de las posturas políticas expresadas por los embajadores. El compromiso es seguir acompañando a las víctimas y comunidades, asegurando que los derechos y garantías establecidos en el acuerdo se cumplan en la práctica, más allá de las controversias diplomáticas. Este enfoque busca garantizar la sostenibilidad de la paz a largo plazo en Colombia, priorizando la estabilidad y el respeto mutuo entre todos los actores involucrados en el proceso.