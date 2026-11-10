La París, sanduchería de Medellín, celebra 50 años de historia

La sanduchería La París celebra en noviembre medio siglo en Medellín, entre cierres, un regreso en 2020 y una receta original que sigue vigente.

La sanduchería La París cumple 50 años este mes de noviembre en Medellín, una cifra poco común en una ciudad donde los restaurantes abren y cierran a un ritmo acelerado. El negocio abrió su primer local en el Centro Comercial San Diego y hoy funciona en el barrio Patio Bonito, en la zona de Astorga. Entre enero y septiembre de este año se crearon en Medellín 736 restaurantes y se cancelaron 364, según el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

En medio de ese movimiento, La París mantiene una clientela fiel que incluye a personas de más de 80 años, como Martiniano Jaime, que lleva cerca de medio siglo sentándose a la mesa del local. Muchos habitantes de la ciudad todavía recuerdan a La París como la charcutería de San Diego, un nombre que refleja su origen como tienda de productos importados.

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Cómo nació La París en el centro comercial San Diego

La París nació en 1976, cuando Ángela Betancourt compró un local en San Diego, el primer gran centro comercial de Medellín. En ese momento el lugar estaba tan alejado que muchas personas pronosticaban que cualquier negocio allí iba a quebrar.

La idea fue propuesta por dos amigos franceses, que sugirieron montar una charcutería, una tienda especializada en jamones, embutidos, quesos y productos importados. Este formato causaba furor en París, pero en Medellín casi nadie lo conocía. Tan poco se entendía el concepto que algunos señores de la época preguntaron si se trataba de un burdel, y los socios tuvieron que explicar en qué consistía el negocio.

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Uno de los socios franceses era agregado cultural de su país y viajaba con frecuencia a Francia. De esos viajes regresaba con maletas llenas de quesos, vinos y jabones para surtir el local. Además de vender productos importados, La París adoptó recetas de sánduches que venían de las abuelas de los socios franceses.

Una receta original y una familia de socios

La salsa, una mayonesa preparada, es la receta original que la sanduchería conserva sin cambios y que se convirtió en el sello de la casa. Según el relato de la familia, es la única receta de origen que se mantiene hoy.

Con los años, San Diego se volvió un paseo obligado para las familias de Medellín. Los niños recorrían los pasillos en triciclos, y los cumpleaños, los grados y los logros se celebraban con sánduches de La París. Diego Jaramillo, hoy socio de la marca, recuerda que llevar sánduches de La París a las convivencias y paseos del colegio era lo más popular entre sus compañeros.

La primera etapa se extendió hasta 2002, cuando los dueños, ya mayores y cansados, vendieron el local. En 2006, los hijos de Ángela Betancourt pidieron permiso para usar la receta y el nombre en un nuevo negocio de sánduches. Ella aceptó con una condición: que fuera un proyecto familiar. Así se sumaron 24 primos de distintas edades.

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En 2007 abrió el primer local de esta segunda etapa junto a la iglesia de la Divina Eucaristía, en El Poblado, ya con el nombre de La París Sándwich. Al comienzo, cada primo llevaba clientes y el lugar permanecía lleno. Con el tiempo, las diferencias de criterios y expectativas llevaron a que varios se retiraran del proyecto.

Cierre de 2018 y regreso durante la pandemia

La marca cerró todos sus puntos de venta en 2018, después de que crecieran los problemas administrativos y económicos. Jaramillo explicó que los problemas se volvieron demasiado grandes y que ya no pudieron mantener los locales. Para ese momento, Jaramillo ya había entrado como socio en 2013, cuando quedaban Alejandro, Ángela y Felipe, hijos de la fundadora, en el negocio.

En 2020, durante la pandemia y con la ciudad encerrada, Felipe y Diego Jaramillo eran los únicos dueños de la marca. Durante el puente festivo del 1 de mayo, Jaramillo veía pasar domiciliarios y propuso a su socio una prueba: publicar en redes sociales una pregunta sencilla sobre quién quería sánduches para el sábado. La respuesta fue inesperada. Jaramillo cuenta que su socio lo llamó el viernes a las 7:00 de la mañana para informarle que había 150 pedidos, sin que el equipo tuviera pan, salsa ni empaques preparados.

Ese sábado comenzaron a trabajar desde las 5:00 de la mañana, contrataron motos en plena pandemia y terminaron la jornada muy tarde, con una cantidad de sánduches vendidos que los sorprendió. Jaramillo resumió lo ocurrido con una frase que definió el regreso: nos dimos cuenta de que esta marca sigue viva.