La pasión del tango: una fuerza inspiradora en la vida de Carmen

Carmen, una artista colombiana, habla sobre su relación con el tango y cómo ha sido una fuerza inspiradora en su vida.

Carmen , una artista colombiana, ha dedicado su vida a la música del tango, un género que ha conquistado su alma y la ha llevado a compartir su pasión con el mundo.

Desde su infancia, la música ha sido un elemento fundamental en su vida, y el tango ha sido el centro de su existencia. A lo largo de 25 años de carrera artística, Carmen ha explorado diferentes estilos musicales, pero el tango ha sido el que más ha resonado en su corazón. En una entrevista, Carmen habla sobre su relación con el tango y cómo ha sido una fuerza inspiradora en su vida.

Ella describe el tango como una forma de entender la existencia y cómo ha sido una gran experiencia desde su primera edición en Honda. El festival del tango ha sido una oportunidad para expandir la herencia cultural del país y compartir la música con nuevos públicos. La programación del festival incluye clases magistrales, conferencias, proyecciones audiovisuales y espectáculos de canto y danza. La artista menciona que la proyección tendrá lugar a las 6:00 p.m. en el teatro.

Carmen también habla sobre su propia historia y cómo la música ha sido parte de su vida cotidiana desde su infancia. Su madre, María América Zamorín, una reconocida soprano lírica, le imprimió esa pasión por la música, específicamente por el tango. Aunque el tango no fue su primer amor musical, Carmen se enamoró del género después de un encuentro con un personaje llamado Sebastián Avendaño, quien le pidió que interpretara dos tangos específicos.

A partir de ese momento, comenzó una relación con el tango que se fortaleció con el paso del tiempo. El tango ha sido una fuerza inspiradora en la vida de Carmen y ha abierto puertas para ella, permitiéndole viajar, compartir experiencias con artistas de diversas culturas y consolidar una carrera artística





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