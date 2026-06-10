La Personería de Cali rechaza actos de violencia y anuncia mesa técnica con organismos de control

La Personería distrital de Cali ha rechazado cualquier acto de violencia, vandalismo o bloqueo y ha anunciado una mesa técnica con organismos de control para prevenir disturbios durante y después de la segunda vuelta presidencial. El personero distrital, Gerardo Mendoza, ha señalado que la protesta social es un derecho protegido por la Constitución, pero que debe ejercerse de manera pacífica y sin actos de violencia o bloqueos ilegales.

La Personería distrital de Cali rechazó cualquier acto de violencia, vandalismo o bloqueo y anunció una mesa técnica con organismos de control para prevenir disturbios durante y después de la segunda vuelta presidencial.

El personero distrital, Gerardo Mendoza, señaló que la protesta social es un derecho protegido por la Constitución, pero que debe ejercerse de manera pacífica y sin actos de violencia o bloqueos ilegales. La entidad reiteró su llamado a preservar la convivencia y la seguridad ciudadana en medio de la jornada electoral.

Además, instó a las autoridades a mantener activas las acciones preventivas para proteger a la comunidad antes, durante y después de la jornada electoral. La discusión sobre las actividades académicas y los espacios de debate político en los campus universitarios ha generado opiniones divididas. Organismos de control, autoridades locales y diferentes actores institucionales han expresado su preocupación por la situación y han llamado a la prudencia y la responsabilidad.

La Personería distrital de Cali ha anunciado una mesa técnica con la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para abordar la situación y encontrar soluciones para prevenir disturbios y proteger a la comunidad





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