La polarización electoral en Colombia: una división no inevitable

El psicólogo social Andrés Casas analiza las razones detrás de la profunda grieta dejada por la primera vuelta presidencial en Colombia, explicando cómo el miedo, las redes sociales y un orden social desigual convierten la política en un campo de batalla. Señala que, aunque global, el fenómeno se agrava por el legado de violencia y las desigualdades territoriales, y propone reconstruir la confianza y la cooperación colectiva para evitar el colapso democrático.

La primera vuelta electoral en Colombia ha dejado una profunda división en la sociedad, con votos polarizados entre dos extremos, una dilución del centro y una regionalización del voto.

Aunque los resultados muestran a los colombianos divididos, el psicólogo social Andrés Casas advierte que no están condenados a serlo; la desconfianza y los discursos de confrontación debilitan la capacidad de cooperación colectiva. La polarización no es exclusiva de Colombia, sino un fenómeno global alimentado por emociones arcaicas, instituciones obsoletas y una sobrecarga de información.

Casas señala que el cerebro humano tiende a minimizar el esfuerzo cognitivo y a reaccionar con miedo ante la percepción de riesgo, lo que permite que intereses políticos manipulen las decisiones electorales. En Colombia, esta dinámica se agrava por un orden social desigual y la forma en que el territorio define identidades y percepciones de seguridad.

La gente consume información en redes sociales que a menudo la aísla en burbujas, activando respuestas emocionales primitivas (como la amígdala cerebral) que anulan el razonamiento. El experto compara la sociedad con un barco cuyos pasajeros se ven como enemigos: si no cooperan, el barco se hunde. Recuperar la búsqueda de propósitos colectivos requiere entornos que reduzcan la incertidumbre y fomenten la confianza, más allá de la ideología.

Casas, con estudios como la Encuesta mundial de valores y Neuropaz, muestra que valores como la confianza y la solidaridad pueden superar la fragmentación. Las próximas elecciones ponen a prueba esta capacidad de unión frente a discursos que explotan el miedo. El reto es construir un orden social actualizado que incluya a todos los territorios y supere la lógica del enemigo interno, apelando a una cooperación que ya existe en muchas comunidades colombianas.

Solo así se podrá navigar hacia un bienestar colectivo, evitando que la democracia se desinfle por la polarización. El mensaje final es claro: la división no es inevitable, pero requiere un esfuerzo consciente para reformar entornos, instituciones y narrativas políticas





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