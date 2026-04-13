La Policía de Cartagena incauta 20 armas de fuego en operativos contra la criminalidad

En una operación contundente, la Policía Nacional en Cartagena logró incautar 20 armas de fuego en varios barrios de la ciudad, como parte de los planes para combatir el homicidio, el hurto y el porte ilegal de armas. Se destaca la incautación de una subametralladora Mini Uzi y la captura de varios individuos.

En el marco de un operativo intensivo contra la criminalidad, la Policía Nacional en Cartagena ha logrado un golpe significativo al incautar 20 armas de fuego en diversos barrios de la ciudad. Esta operación, parte integral de los planes estratégicos para combatir el homicidio, el hurto y el porte ilegal de armas, demuestra el compromiso de las autoridades por garantizar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos. La incautación se llevó a cabo en zonas estratégicas como Mirador de la Bahía, Olaya Herrera, El Bosque, Nelson Mandela, Loma del Faro, Chiquinquirá, El Rubí, Blas de Lezo, 20 de Julio, Armenia, El Zapatero, Mamonal, Loma Fresca, El Carmelo, El Líbano, El Socorro, Bocagrande, Zaragocilla y Tacarigua, evidenciando la amplitud y el alcance de las acciones policiales.

La primera incautación destacada se produjo en el barrio Mirador de la Bahía, específicamente en la calle 7, donde las patrullas de vigilancia interceptaron a un individuo conocido como 'el Palomo', de 20 años. Durante el registro, se encontró en posesión de una subametralladora tipo Mini Uzi, equipada con un cargador para 25 cartuchos calibre 9 milímetros. Esta arma, con su capacidad de disparo en ráfaga y su elevado poder de fuego, representa una seria amenaza para la seguridad ciudadana. El general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Nacional, resaltó la importancia de esta incautación y anunció la apertura de investigaciones para determinar el origen del arma y las posibles intenciones del capturado. Además de esta importante captura, se realizaron múltiples incautaciones en otros puntos de la ciudad, demostrando la efectividad de los operativos implementados.

Las acciones policiales se extendieron a diversos barrios, logrando la captura de varios individuos y la incautación de armas en flagrancia. En Olaya Herrera, sector Ricaurte, fue capturado 'Andersito', de 23 años, quien portaba un revólver con seis cartuchos. En la calle La Arrocera, también en Olaya, se incautó un arma marca Escorpio calibre 38 a 'El Humber', de 33 años.

En el Nuevo Bosque, 'El Migue', de 40 años, fue detenido; en Nelson Mandela, cayó 'El Joaco', de 44 años; en Chiquinquirá fue aprehendido 'El Janer', de 16 años, y 'El Brayita', de 21 años, fue capturado. Otras capturas significativas y la incautación de armas se registraron en los barrios El Rubí, 20 de Julio, Armenia, Blas de Lezo, El Zapatero, Mamonal, Loma Fresca, El Carmelo, El Líbano, El Socorro, Nelson Mandela, Bocagrande y Zaragocilla.

El brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana y la denuncia como herramientas clave para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de todos los cartageneros.





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cartagena Policía Nacional Incautación De Armas Criminalidad Seguridad Ciudadana

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aguas de Cartagena Interviene Planta El Bosque para Mejorar el Suministro de AguaAguas de Cartagena realizó una intervención programada en la Planta El Bosque para optimizar el sistema de acueducto y mejorar la calidad del servicio. La suspensión temporal del suministro afectó a numerosos sectores de la ciudad.

Read more »

Pico y placa en Cartagena del lunes 13 de abril de 2026: horarios y dígitosInfórmate sobre las restricciones vehiculares del 13 de abril de 2026. Consulta los horarios, dígitos restringidos y excepciones vigentes. Evita sanciones.

Read more »

Así llega Real Cartagena al duelo ante Patriotas: bajas, novedades y objetivo claroReal Cartagena visita a Patriotas en Tunja con la mira en el punto invisible. El equipo es tercero y necesita ganar para seguir en la pelea.

Read more »

Tatiana Hernandez cumple un año desaparecida: 6 fechas clave dentro de la investigaciónLa joven realizaba sus practicas médicas en el Hospital Naval de Cartagena

Read more »

Así será el pico y placa en Cartagena el 14 de abril de 2026Infórmate sobre las restricciones vehiculares del 14 de abril de 2026. Consulta los horarios, dígitos restringidos y excepciones vigentes. Evita sanciones.

Read more »

Cine al barrio: Retina Latina celebra con cine gratuito en Las Palmeras, CartagenaRetina Latina conmemora su aniversario con función abierta en Cartagena. Estas son las películas que se visualizarán. fecha, hora y detalles aquí.

Read more »