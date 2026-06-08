La Policía en Sucre detiene a un hombre por maltrato animal tras actuar con un elemento contundente

En la ciudad de Sincelejo, un ciudadano de 40 años fue arrestado por presuntamente matar a dos perros de raza criolla. La comunidad denunció el hecho y la Policía intervino, dejando al detenido a disposición de la Fiscalía. El caso ha generado rechazo y se reitera el compromiso policial con la protección animal.

"Si no te gusta Colombia, ¿por qué no te vas del país? ": el mensaje de Iván Cepeda que desató una fuerte polémica "Si no te gusta Colombia, ¿por qué no te vas del país?

": el mensaje de Iván Cepeda que desató una fuerte polémicaLa Policía en Sucre rechazó el acto de maltrato animal y reafirma su compromiso con la protección de la vida y la defensa de los seres sintientes. A disposición de la Fiscalía General de la Nación, seccional Sucre, fue dejado por personal de la Policía Nacional el ciudadano Rafael Emiro Romero Vergara, de 40 años, señalado de haber matado dos perros.

La detención se produjo en la calle 5a con carrera 17ª del barrio La Vega, zona norte de la ciudad de Sincelejo, en medio de las agresiones y señalamientos de que estaba siendo víctima por parte de la comunidad que rechazó su actuar en contra de los animales de raza criolla. La comunidad denunció ante la Policía que el ahora detenido le causó la muerte a los animales utilizando un elemento contundente.

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