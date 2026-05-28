La Policía Nacional desplegará un dispositivo de seguridad para las elecciones en Barranquilla

La Policía Nacional ha desplegado un dispositivo de seguridad para garantizar la seguridad durante la jornada electoral en Barranquilla y su área metropolitana. Más de tres mil policías, hombres y mujeres, y un gran componente tecnológico, tendrán la Policía Nacional para brindar seguridad a la jornada electoral de este domingo 31 de mayo en Barranquilla y su área metropolitana.

La Policía Nacional desplegará un amplio dispositivo de seguridad para garantizar la seguridad durante la jornada electoral en Barranquilla y su área metropolitana. Más de tres mil policías, hombres y mujeres, y un gran componente tecnológico, tendrán la Policía Nacional para brindar seguridad a la jornada electoral de este domingo 31 de mayo en Barranquilla y su área metropolitana.

En el marco del inicio de la jornada electoral, la Policía Nacional en Barranquilla, en articulación con las autoridades distritales, la Registraduría Nacional del Estado Civil y las Fuerzas Militares, acompañará el desarrollo de las elecciones. Para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada democrática, se contará con un Puesto de Mando Unificado (PMU) que funcionará de manera permanente durante toda la jornada electoral, realizando monitoreo en tiempo real de los puestos de votación de Barranquilla y su área metropolitana.

Este dispositivo permitirá reaccionar de manera oportuna ante cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo del proceso electoral, fortaleciendo la capacidad de respuesta de las autoridades. Seguidamente, se contará con un total de 3.100 policías, hombres y mujeres de todas las especialidades, quienes cubrirán, en compañía del Ejército Nacional, los 249 puestos de votación habilitados en Barranquilla y su área metropolitana.

Es importante mencionar que 2.424 uniformados estarán directamente en los diferentes puestos de votación, brindando acompañamiento permanente a la ciudadanía y garantizando la seguridad durante el ejercicio democrático. Toda nuestra capacidad humana, estratégica y tecnológica está volcada con el fin de garantizar unas elecciones seguras, transparentes y en completa tranquilidad para todos los ciudadanos. La Policía Nacional tendrá la responsabilidad de cubrir 244 puestos de votación en Barranquilla y su área metropolitana.

En materia de apoyo tecnológico, la Policía Nacional contará con toda su capacidad institucional, incluyendo cámaras analíticas, drones y el helicóptero Halcón, herramientas que permitirán una vigilancia permanente y una visión panorámica de los diferentes puestos de votación. En el marco de las elecciones del próximo domingo 31 de mayo, la Policía Nacional en la ciudad de Barranquilla y el área metropolitana ha destinado más de 3.100 policías, hombres y mujeres, que estarán desplegados en los puestos de votación y en el marco de este gran certamen democrático.

La Policía Nacional tiene la responsabilidad de cubrir 244 puestos de votación de los 249 de la totalidad de la metropolitana. La Policía Nacional invita a la comunidad a mantener un comportamiento cívico, respetar las normas y colaborar con las autoridades, para que la jornada electoral se desarrolle en completa tranquilidad. Comprometidos con esta fiesta democrática, trabajaremos para que sean unas elecciones tranquilas, seguras y en paz.

Por último, las autoridades recuerdan a la ciudadanía que se encuentran habilitadas la línea de emergencias 123 y la línea anticorrupción 157 para denunciar cualquier situación que pueda afectar la transparencia y seguridad de la jornada electoral





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