La princesa Leonor de España completa con éxito el curso básico de paracaidismo en Murcia

La princesa Leonor de España ha completado con éxito el curso básico de paracaidismo en Murcia como parte de su formación militar. La Casa Real ha difundido las imágenes de sus primeros lanzamientos, incluyendo un salto nocturno.

La princesa Leonor de España ha completado con éxito el curso básico de paracaidismo en Murcia como parte de su formación militar . La Casa Real difundió este martes las imágenes de sus primeros lanzamientos, incluyendo un salto nocturno .

La Princesa Leonor lidera el salto nocturno previsto en el curso básico de paracaidismo en la Base Aérea del Alcantarilla en Murcia. La princesa Leonor, heredera al trono de España, ha sumado un nuevo hito en su preparación castrense al concluir el curso básico de paracaidismo de la Escuela Militar de Paracaidismo ‘Méndez Parada’, ubicada en la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia).

La Casa Real española oficializó la noticia este martes mediante la difusión de material fotográfico y audiovisual que constata sus primeros entrenamientos y lanzamientos aéreos. Esta capacitación constituye un complemento fundamental a los estudios y adiestramientos que la princesa de Asturias adelanta actualmente en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), según precisaron fuentes del Palacio de la Zarzuel





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