La Procuraduría colombiana pone en duda la respuesta de la Comisión de Acusación sobre expedientes contra Petro

La Procuraduría colombiana no confía en la respuesta de la Comisión de Acusación sobre expedientes contra el presidente Gustavo Petro por participación en política. El Ministerio Público verificará la autenticidad del documento remitido por la Cámara de Representantes y buscará información detallada sobre las denuncias contra el presidente.

La Procuraduría colombiana no confía en la respuesta de la Comisión de Acusación sobre expedientes contra el presidente Gustavo Petro por participación en política . El Ministerio Público verificará la autenticidad del documento remitido por la Cámara de Representantes y buscará información detallada sobre las denuncias contra el presidente.

La Procuraduría pone en duda el funcionamiento de la respuesta de la Comisión de Acusación y argumenta que la competencia para investigar a los parlamentarios es de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. La controversia ocurre mientras aumentan las investigaciones por presunta participación en política de funcionarios del Gobierno Petro en plena campaña presidencial.

El Ministerio Público abrió una investigación contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por declaraciones hechas en un acto político junto a dirigentes y militantes del Pacto Histórico





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