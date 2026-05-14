La Procuraduría General suspende provisionalmente a la embajadora en Haití por presunta participación indebida en política

La Procuraduría General ha suspendido provisionalmente a la embajadora en Haití, Vilma Velásquez, por presunta participación indebida en política. La decisión se basa en un auto fechado el 13 de mayo de 2026, en el que se indica que la actuación se originó tras la difusión de un video en el que la diplomática habría expresado públicamente su respaldo al precandidato presidencial Iván Cepeda durante una entrevista concedida al medio haitiano Metropole Radio y Televisión.

La Procuraduría General ha suspendido provisionalmente a la embajadora en Haití, Vilma Velásquez, por presunta participación indebida en política. La decisión se basa en un auto fechado el 13 de mayo de 2026, en el que se indica que la actuación se originó tras la difusión de un video en el que la diplomática habría expresado públicamente su respaldo al precandidato presidencial Iván Cepeda durante una entrevista concedida al medio haitiano Metropole Radio y Televisión.

La Procuraduría cita apartes de las declaraciones atribuidas a la embajadora, en las que afirmó que "tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda", además de referirse al "Pacto Histórico" al responder preguntas de un periodista que la entrevistaba. Ese comentario ha sido calificado provisionalmente por el ente de control como una conducta que merece una investigación disciplinaria, ya que no tiene permitido hacer comentarios en favor de algún candidato.

Esta vez mencionó precisamente a Cepeda, quien comparte las banderas políticas del presidente Gustavo Petro





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