La Procuraduría inicia investigación contra ministro de Salud por presunta participación indebida en política tras discurso polémico en Tolima.

El ministerio de Salud tendría que responder a las acusaciones después de que el funcionario afirmara que 'hasta el perro y el gato tienen que salir a votar...'

La Procuraduría abrió la investigación disciplinaria contra el ministro de Salud por presunta participación indebida en política tras un polémico discurso en Coyaima, Tolima. , La Sala Disciplinaria de Instrucción tomó la determinación con base en una publicación periodística del 23 de mayo de 2026, según la cual el ministro Jaramillo presuntamente dijo expresiones inapropiadas durante un encuentro con comunidades indígenas y miembros del sector salud.

, Laquel se genero una gran polémica por las denouncianzas presentadas por esta clase de población, Las salas disciplinarias del estado also , investigate if the minister violated the normative rules, el funcionario tendría que responder ante el Consejo de Estado y posiblemente conocer pena por esta deformidad que presentaria según las normativas vigentes en el estad





BluRadioCo / 🏆 28. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politica Ministro De Salud Participación Indebida Disparidad Salas Disciplinarias

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Limpieza de quebradas La Tolima y El Totumo beneficia a residentes en FloridablancaLa Alcaldía de Floridablanca lideró una masiva jornada de limpieza en quebradas y zonas verdes, recolectando una tonelada de desechos.

Read more »

Nacional vs. Tolima EN VIVO: online y gratis la semifinal de la Liga BetPlayUn gol de Alfredo Morelos en el partido de ida coloca al cuadro verdolaga con un ligero favoritismo para llegar a una nueva final del fútbol colombiano.

Read more »

Atlético Nacional vs Deportes Tolima: Dónde Ver HOY EN VIVO por TV y StreamingAtlético Nacional recibe a Deportes Tolima por la vuelta de las semifinales de Liga BetPlay 2026. Horario, TV, streaming, bajas y todo sobre el duelo en el Atanasio.

Read more »

🔴EN VIVO Nacional vs. Tolima: por un cupo a la final de la Liga ColombianaEl Verdolaga llega con ventaja tras ganar en Ibagué y buscará aprovechar su fortaleza en Medellín.

Read more »