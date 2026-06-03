La Procuraduría suspende a embajador de Colombia en Brasil y director de la UNGRD por presunta participación en política

La Procuraduría suspendió provisionalmente al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, y al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, por presunta participación en política en favor del candidato Iván Cepeda.

La Procuraduría suspendió provisionalmente al embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade , y al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo , por presunta participación en política en favor del candidato Iván Cepeda .

La decisión se suma a otras cinco investigaciones en curso contra altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. En el caso del director de la UNGRD, unas declaraciones a medios de comunicación en las que se refiere abiertamente a la campaña política del candidato Iván Cepeda y plantea el continuismo del gobierno. Así lo planteó la Procuraduría al suspenderlo. Suspenden a Alfredo Saade como embajador de Colombia en Brasil por indebida participación en Política.

Por la jerarquía y mando del disciplinable, el director de una unidad administrativa especial y la trascendencia de la presunta falta, desconocimiento del principio neutralidad de los servidores públicos en el marco de la contienda electoral a 19 días de la celebración de la segunda vuelta electoral para la elección de presidente y vicepresidente, mencionó el Ministerio Público. En el caso del pastor embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, mediante sus redes sociales también habría sugerido votar por el candidato Iván Cepeda, por lo que fue suspendido hasta el 21 de junio al igual que Carrillo.

Y respecto al presidente Gustavo Petro existen 10 quejas en la Comisión de Acusaciones que por ahora van a paso de tortuga. Los órganos que pueden disciplinar al presidente y a sus ministros, me refiero específicamente a la Comisión de Acusaciones y a la Procuraduría, debería tener en este momento una gestión eficiente y efectiva para efectos de ponerle talanquera a esta arbitrariedad, indicó Hernando Herrera, director de Excelencia a la Justicia.

El procurador Gregorio Eljach sigue con la lupa puesta sobre los funcionarios por indebida participación en política. Carlos Carrillo, que es uno de los sancionados, ya reaccionó a esta decisión de la Procuraduría. Rechazo categóricamente cualquier interpretación según la cual mis declaraciones constituyen una falta disciplinaria. En ningún momento hice proselitismo, nunca promoví a candidato alguno ni solicité apoyo electoral para ninguna campaña, expresó Carrillo





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