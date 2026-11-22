Descubre cómo la porcicultura en Colombia pasó de ser tradicional a industrial. Datos de Porkcolombia, 15,8 kilos por persona y 82% de producción nacional en 2025.

La estructura detrás de la proteína animal en Colombia ha experimentado una transformación radical, evolucionando desde prácticas artesanales hasta convertirse en una industria altamente tecnificada. Este cambio sistémico impacta directamente en la calidad, seguridad y sostenibilidad de los alimentos que llegan a las mesas de los hogares colombianos durante los últimos años.

Juan David Fernández, gerente de Alianza Iluma y ecosistema surgido de Premex, enfatiza la importancia de reconocer la gratitud por el trabajo colectivo. Al recordar a sus hijos de 10 y 12 años el esfuerzo detrás de cada corte de carne de cerdo o huevos, destaca que la producción implica la contribución de cientos de personas. Desde agricultores de soya y maíz hasta veterinarios, operarios y transportistas, cada actor aporta vitalidad a esta compleja cadena logística.

Also read JPMorgan Chase, Visa y Mastercard confirman brecha de datos por ciberataque

Evolución hacia una industria profesionalizada

La porcicultura en Colombia ha recorrido un largo camino desde la década de 1960, cuando la crianza se basaba en desperdicios y una infraestructura precaria. En ese entonces, la inocuidad del producto final no estaba garantizada con los estándares actuales. Hoy, el sector se define por su profesionalización, integrando avances genéticos, investigación en nutrición especializada y controles rigurosos en cada etapa de producción.

Esta modernización tecnológica ha permitido implementar modelos de economía circular y altos estándares de bienestar animal. Las granjas actuales utilizan herramientas avanzadas como el pesaje con visión artificial. Cámaras instaladas sobre los corrales evalúan el desarrollo de los animales en tiempo real sin generar estrés, optimizando así el uso del alimento y reduciendo el requerimiento por kilo de carne producida.

Advertisement

Impacto económico y preferencia del consumidor

Los datos consolidados por Porkcolombia, la Asociación Colombiana de Porcicultores, reflejan una fuerte preferencia por la producción local. En 2025, el 82% de la carne de cerdo consumida en el país es de origen nacional, mientras que solo el 18% proviene de importaciones. Esta tendencia indica una robustez significativa en la capacidad productiva interna y la confianza del mercado colombiano.

El consumo per cápita alcanzó los 15,8 kilos por persona al año en 2025. Este incremento en la demanda está respaldado por estudios científicos que han revalorizado las grasas y el colesterol. La carne de cerdo se reconoce ahora como una fuente crucial de proteínas de alto valor biológico, esenciales para el desarrollo muscular y la longevidad, desmintiendo percepciones dietéticas obsoletas.

Sostenibilidad y diversificación culinaria

La versatilidad culinaria ha ampliado el atractivo del cerdo más allá de la tradicional bandeja paisa. Actualmente, figura en ceviches, bondiolas y asados, ofreciendo una opción asequible frente a otras proteínas. Esta diversificación coincide con la integración de tecnologías ambientales, como el uso de porcinaza tratada para recuperar suelos degradados en el Norte de Antioquia y los Llanos Orientales.

La gestión de efluentes también incluye la captura de gases mediante biodigestores. Estos sistemas procesan residuos para producir gas metano, que se transforma en energía eléctrica o se conduce como gas domiciliario. Este enfoque cierra el ciclo productivo, reduciendo la huella ambiental y maximizando la eficiencia en el uso de la tierra y el agua en los cultivos de origen.

Advertisement

Responsabilidad social y liderazgo laboral

La profesionalización del sector impulsa la contratación formal en el campo, garantizando derechos laborales fundamentales como salud, pensión y prestaciones sociales para los trabajadores rurales. Este entorno seguro fomenta la estabilidad económica de las familias productoras y mejora la calidad de vida en las zonas de influencia de las granjas.

Además, se ha destacado un liderazgo significativo de las mujeres en tareas específicas como el cuidado de los lechones. Esta integración laboral refleja un cambio cultural hacia la equidad y la especialización técnica. Al reconocer el valor de cada eslabón, desde el productor hasta el consumidor, se fortalece la narrativa de que la comida requiere muchas manos para alimentar bien a las familias colombianas.