La Ley 1801 de 2016 establece la prohibición de controlar los tiempos de los buses de transporte público en Colombia, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los deberes de las personas y regular el ejercicio de la función policial en el territorio nacional.

La prohibición de controlar los tiempos de los buses de transporte público en Colombia está fundamentada en la Ley 1801 de 2016, denominada Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Esta ley tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los deberes de las personas y regular el ejercicio de la función policial en el territorio nacional. Aunque esta práctica ha disminuido considerablemente con la implementación de sistemas de transporte masivo, en algunas rutas del país aún persiste la presencia de personas encargadas de cronometrar el paso de los vehículos en circulación.

La prohibición de esta actividad está basada en el artículo 146 de la ley, que establece que es ilegal realizar cualquier acción que pueda afectar la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o de servicio público. Además, el artículo 174 del mismo código establece que la amonestación es la acción inicial ante este comportamiento, consistente en un llamado de atención con carácter pedagógico, buscando que la persona tome conciencia del efecto negativo de su actividad sobre la convivencia.

La autoridad de Policía está facultada para aplicar medidas correctivas ante el incumplimiento de esta norma, incluyendo la amonestación y la aplicación de multas. La ley también establece que es ilegal realizar cualquier acción que pueda afectar la convivencia en los sistemas de transporte motorizados o de servicio público, incluyendo la realización de actividades ilegales como la 'guerra del centavo', que consiste en el intento de apresurar el paso de los vehículos para cumplir con los tiempos exigidos por los calibradores





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