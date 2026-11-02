La psicosis de la autosobrevaloración en la aspiración política contemporánea

Un análisis crítico sobre la psicología de los aspirantes políticos que confunden la confianza necesaria con trastornos psicóticos, delirios de grandeza y la necesidad patológica de reconocimiento social a través del postureo y la viralidad efímera.

Adentrarse en el mundo de la política requiere, indudablemente, una dosis considerable de ego y una autoestima desbordante que muchas veces raya en la patología.

Quien no se siente suficiente con que su cónyuge le confirme su importancia, brillantez o estatus de genio, suele dirigirse hacia la arena pública convencido de que la sociedad está ansiosa por que él tome el control. Esta creencia se sostiene en la idea de que los males que han aquejado al país durante décadas no son difíciles de resolver, sino que simplemente falta la aplicación de su supuesta genialidad subestimada.

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Es comprensible y, en cierta medida, necesario que un aspirante a cargo público mantenga una confianza sólida y una percepción de superioridad sobre lo que él considera el estándar promedio de la ciudadanía. Sin embargo, existe una línea fina y peligrosa entre ser un remedio para los problemas colectivos y convertirse en un veneno para la democracia, una línea que estos sujetos frecuentemente cruzan sin darnos cuenta.

Síntomas de psicosis en aspirantes políticos

Es desgastante y, a la vez, provocador de una risa amarga y una profunda pena, observar a esos individuos autosobrevalorados que están absolutamente convencidos de que la población es torpe por no haberlos elegido como sus líderes. Al conversar con ellos, siempre manteniendo una prudente distancia de seguridad para evitar contagiarse de sus trastornos psicológicos, es evidente que comparten varios síntomas recurrentes con cuadros de psicosis.

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La psicosis se define como un conjunto de manifestaciones en las personas que presentan graves dificultades para distinguir entre la realidad objetiva y las alucinaciones subjetivas. Su razonamiento queda atrapado en contradicciones permanentes, existiendo un abismo entre lo que ellos creen ser y lo que realmente son. Rechazan aceptar la segunda realidad a pesar de la evidencia abrumadora, descartándola simplemente por resultar incómoda para su ego inflado.

Delirios de grandeza en candidatos fallidos

Esta obsesión patológica por materializar su aspiración psicótica los sumerge en delirios de grandeza. Suponen que existen confabulaciones secretas en su contra para explicar su falta de poder o sus derrotas electorales repetidas. Ignoran los escasos votos obtenidos, utilizando una lente de aumento psicótica para transformar el fracaso electoral en la base sólida de un futuro triunfo que los convertiría en concejales, alcaldes o, en casos extremos, presidentes.

Al finalizar una frase, realizan una pausa expectante, mirando fijamente a su interlocutor para recibir aplausos o validación inmediata de sus ideas, que consideran brillantes y propias de una mente superior. Este dolor por el anhelo constante de reconocimiento es triste, pues revela una soledad aterradora habitada por una irrealidad interna.

Adicción a fotos con figuras virales

Para intentar espantar el fantasma de su propia irrelevancia, estos sujetos se convierten en adictos a tomarse fotografías con personas que poseen algún tipo de reconocimiento, ya sea real o fabricado. Víctimas del llamado postureo, se matan por conseguir selfies con cualquier figura que sea viral o esté de moda. La proximidad física, aunque sea accidental, con alguien popular les hace creer, momentáneamente, que ellos también son importantes.

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Difunden estas imágenes con la esperanza de que los demás interpreten su presencia junto a famosos como una validación de su propio estatus VIP, cuando en realidad son apenas individuos comunes con una autoimagen distorsionada. La democracia permite la libre aspiración política a cualquier ciudadano, pero aquellos que nacen creyéndose ungidos por ser virales fugaces, columnistas menores o simplemente aplaudidos por un círculo reducido de amigos leales, causan más grima que respeto.

Es de desear que nunca caigan desde la altura imaginaria en la que viven, porque la caída sería larga, dura y probablemente terminaría en el hambre y el olvido más absolutos.