La pugna por la derecha: ¿beneficio para Cepeda o para los candidatos?

La pugna entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella por el liderazgo de la derecha en la carrera presidencial colombiana ha generado un debate sobre el impacto de la disputa en la candidatura de Iván Cepeda. Algunos expertos consideran que la pugna ha fortalecido la posición de Cepeda, mientras que otros creen que ha beneficiado a Valencia y De la Espriella, especialmente a los votantes indecisos.

La pugna entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella por el liderazgo de la derecha en la carrera presidencial colombiana ha generado un debate sobre el impacto de la disputa en la candidatura de Iván Cepeda .

Mientras que algunos expertos consideran que la pugna ha fortalecido la posición de Cepeda, otros creen que ha beneficiado a Valencia y De la Espriella, especialmente a los votantes indecisos. María Margarita Zuleta, académica y politóloga, afirma que la discusión entre los dos candidatos ha afectado la postura de los votantes indecisos, quienes buscan un candidato que les ofrezca una alternativa a Cepeda.

Yann Basset, director del Observatorio Grupo de Estudio para la Democracia - Demos, de la Universidad del Rosario, considera que la pugna entre Valencia y De la Espriella no ha beneficiado a Cepeda en las encuestas, pero sí ha consolidado su posición como favorito. Fernando Cepeda Ulloa, exministro y politólogo, coincide con Basset y cree que la lucha entre los candidatos de la derecha ha facilitado la consolidación de la candidatura de Cepeda.

Pedro Medellín, reconocido politólogo, afirma que la pugna entre Valencia y De la Espriella ha incidido en la consolidación de la candidatura de Cepeda, generando fracturas y heridas que podrían afectar la participación de los votantes en la segunda vuelta. Carlos Augusto Chacón Monsalve, director ejecutivo en el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, considera que es difícil determinar si Cepeda se ha beneficiado de los choques entre Valencia y De la Espriella.

En una eventual segunda vuelta, Chacón cree que los votantes de los candidatos se irán con el que tenga la posibilidad de derrotar a Cepeda.





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