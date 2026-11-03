La RAE presenta la nueva edición del Diccionario con 3.606 páginas y nuevas palabras

La Real Academia Española lanzó la versión física del nuevo diccionario con 3.606 páginas. Incluye términos digitales como IA y influencer.

La Real Academia Española (RAE) presentó recientemente en Madrid, en la sede de la institución, la versión física del nuevo Diccionario de la Lengua Española. Esta obra emblemática, editada por la editorial Espasa, se compone de dos volúmenes en tapa dura que suman un total de 3.606 páginas. Representa un hito editorial significativo al ser la primera edición nativa digital que se transpone al formato papel, invirtiendo el proceso tradicional de la historia lingüística.

Novedades léxicas y términos digitales

La nueva edición incorpora un amplio registro de neologismos y palabras de uso frecuente en la sociedad contemporánea. Entre los términos más destacados figuren conceptos tecnológicos y sociales como IA, influencer, ciberataque, ecoansiedad, docuserie, multicugador, pódcast, poke y ramen. También se incluyen vocablos relacionados con la identidad y la salud, tales como trans, gordofobia, edadista, ELA y burrata. El directorio amplía su alcance con siglas como AOVE y CEO, entendida en esta oportunidad como director ejecutivo jefe.

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Además de los términos modernos, el diccionario enriquece su léxico con palabras de la vida cotidiana y digital como app, racializar, turistificación, codependencia, cumple, autocorrector, narcolancha, porfa, post, fotogalería y mataleón. Estas incorporaciones reflejan la evolución constante del español hablado y escrito, integrando voces que han permeado en las diversas plataformas de comunicación y en los hábitos culturales actuales de los hispanohablantes en todo el mundo.

Estructura y datos estadísticos de la obra

Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, destacó que esta edición es la más copiosa de la historia de la institución. La obra contiene 99.990 artículos, cerca de 209.000 acepciones y 54.829 etimologías detalladas. Asimismo, registra 23.255 acepciones con marca de alguna especialidad técnica, 20.672 acepciones con marcas de países americanos y 24.708 formas complejas o pluriverbales. El catálogo también incluye 85.201 ejemplos prácticos que ilustran el uso correcto de cada término.

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Una innovación estructural importante consiste en la presentación de las palabras con moción de género. En esta nueva versión, se desarrolla la forma femenina en lugar de utilizar la terminación abreviada anterior. Por ejemplo, la palabra técnico aparece junto a su forma femenina completa técnica, y no la forma abreviada técnico, ca. Este cambio busca ofrecer una claridad gramatical inmediata y reducir ambigüedades en la consulta directa del usuario.

Contexto histórico y ámbito de aplicación

La publicación de esta edición coincide con una fecha histórica significativa para la institución. Mientras que la edición de 2014 conmemoraba el tricentenario de la fundación de la Academia, la presente obra anticipa el cumplimiento de trescientos años desde la aparición del primer volumen del Diccionario de autoridades en 1726, evento que tendrá lugar en 2026. Esta conexión histórica subraya la vitalidad y la continuidad del proyecto lingüístico más importante del mundo hispano.

La obra recopila el léxico general del español utilizado en todos los países hispanohablantes, con una representación nutrida de voces específicas de cada región. El diccionario abarca distintos niveles de comunicación, incluyendo expresiones coloquiales, cultas y malsonantes. También integra el léxico fundamental desde el siglo XVI hasta la actualidad, junto con locuciones latinas, extranjerismos y los prefijos, sufijos y elementos compositivos más relevantes de la lengua.

El proceso de actualización afectó tanto la incorporación de términos nuevos como la revisión de los existentes. Se realizaron enmiendas considerables en acepciones anteriores y se añadieron voces complejas. Además, se introdujo el nombre científico de numerosos sustantivos que designan animales y plantas, facilitando la referencia académica y técnica. Las novedades abarcan campos diversos como la medicina, la biología, la economía, el derecho, el medioambiente, la gastronomía, el deporte y las nuevas tecnologías.

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Santiago Muñoz Machado señaló que el Diccionario en línea recibe 100 millones de visitas mensuales. Sin embargo, la versión física de Espasa ofrece prestaciones y satisfacciones diferentes. Permite consultas reposadas y la posibilidad de disfrutar de una obra clásica que ha estado tradicionalmente presente en las bibliotecas familiares y profesionales. La RAE ha mantenido esta edición en papel porque complementa la versión digital y preserva el valor tangible de la lengua española.