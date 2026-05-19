La recta final del Congreso: tranquilo año y medio de reformas para Petro siáni parte de campaña

Con el arranque de la recta final del Congreso y un mes para las votaciones, el presidente Petro tiene en sus manos superar sus tareas y lograr que uniones aprueben proyectos clave durante la campaña. Algunos de los temas que está preparando son la reforma de la salud y la contraloría. Además, la Corte Suprema ha hecho comentarios en algunos proyectos, algo que ha estado causando polémica y controversia.

Arranca la recta final del Congreso : ¿le alcanzará al gobierno del presidente Gustavo Petro para sacar adelante sus reformas en medio de la campaña ? Queda un mes para que oficialismo, oposición e independientes aprueben proyectos en el Legislativo.

La campaña presidencial juega un papel clave.que todavía le quedan por tramitar en el Congreso. Pero no será una tarea sencilla, pues en las últimas semanas se ha visto una especie de, que se ha sentido con fuerza en el Senado y también el poco ambiente que tienen las iniciativas, principalmente en la Cámara alta.

Comienza a moverse la puja por la Contraloría en el Congreso: estos son algunos de los nombres que suenan con más fuerza / En Secreto, en plenaria de Senado y Cámara, luego de haber superado previamente un acto legislativo y una ley estatutaria.

El martes pasado, una semana después de que se radicara el, donde ya fueron evacuados todos los impedimentos, el informe de ponencia e incluso se conformó una mesa técnica para revisar losGustavo Petro chocó fuertemente con la corte, respondió en un video en el que dijo que no se pretende poner en duda que elConcepto de la Corte Suprema de Justicia sobre el papel de la ANT vuelve a poner en duda avance de la ley ordinaria de la Jurisdicción AgrariaComisión Séptima del Senado negó la reforma sin deliberación sustancialque presentó el año pasado el senador Fabián Díaz (Alianza Verde), hasta la fecha Fact-checking: Corte Suprema no falló contra la reforma agraria, como dijo el presidente Petro, sino que hizo comentarios al proyecto en Congreso.

No será tema fácil, pues además de la paz total, elen la Comisión Primera del Senado.

"Estoy absolutamente cansada de tener que rogarle a esa comisión, ya hice todo lo que pude. Hayque llegó al Capitolio hace casi cuatro años y de la cual pudo tener éxito en buena parte de estos proyectos que hoy son ley de la República. Regístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con lo que realmente te importa.

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