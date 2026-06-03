La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró que el censo electoral oficial de las elecciones presidenciales 2026 se cerró el 31 de marzo de 2026, y no dos meses antes de los comicios. Según la autoridad electoral, el censo electoral definitivo, equivalente a 41.421.973 colombianos habilitados para votar en Colombia y el exterior, se cerró hace un mes, el pasado 30 de abril.

La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró que el censo electoral oficial de las elecciones presidenciales 2026 se cerró el 31 de marzo de 2026, y no dos meses antes de los comicios.

Según la autoridad electoral, el censo electoral definitivo, equivalente a 41.421.973 colombianos habilitados para votar en Colombia y el exterior, se cerró hace un mes, el pasado 30 de abril. El censo también fue socializado a las agrupaciones políticas ese mismo día en la mesa técnica denominada 'Cómo vamos', y fue informado a la ciudadanía en general a través de los canales de comunicación oficiales de la entidad.

La Registraduría Nacional del Estado Civil también recordó que fueron mínimas las reclamaciones presentadas en las mesas de votación y en el escrutinio. El organismo electoral informó que el 22 de mayo de 2026 se hizo entrega a las campañas políticas de la app de consulta (CD) uno a uno del censo electoral, donde las agrupaciones políticas identificaron el puesto de votación de cualquier ciudadano.

La Registraduría Nacional explicó que 'el potencial de votantes por cada mesa de votación en Colombia y el exterior fue publicado a través de las resoluciones, y que los potenciales por cada mesa de votación corresponden a 360 ciudadanos por mesa en cabeceras municipales y corregimientos, así como a 500, 800 y 1.200 ciudadanos por mesa en los puestos censo como Corferias en Bogotá. Por lo tanto, es absolutamente entendible que en más de 5.300 mesas existan votaciones superiores a los 300 votantes'.

La Registraduría Nacional del Estado Civil también precisó que 'el número de mesas de votación instaladas en Colombia y el exterior para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República corresponde a 122.020, distribuidas así: 120.527 el pasado domingo, 1.489 en el exterior del lunes 25 al sábado 30 de mayo, dos por orden judicial y dos en el Capitolio Nacional. El organismo electoral señaló que 'el pasado martes, 26 de mayo, a la 1.21.35 pm y a las 7.21.13 pm no se realizó modificación alguna a ningún software electoral.

Por el contrario, ese día, en un ejercicio de transparencia, se dejó a disposición de los auditores de los partidos políticos la carpeta denominada 'Básicos auditores presidente 2026' y el archivo de la DIVIPOLE (División Política Electoral), el cual contiene información de las mesas por cada puesto de votación dispuesto en Colombia y el exterior'. La Registraduría Nacional del Estado Civil también confirmó que 'la fecha y hora que se puede ver en cada uno de estos archivos corresponde al momento en que se dispuso esta información para los auditores de las agrupaciones políticas y, por tanto, contrario a lo dicho, certifica la disposición de esta información a los auditores'.

Además de presentar estas aclaraciones, el organismo electoral señaló que toda la información electoral correspondiente a las elecciones presidenciales del pasado domingo fue puesta a disposición de las organizaciones políticas para que efectuaran sus propios procesos de verificación, validación y análisis.

'Es deber de los auditores de sistemas de las diferentes campañas políticas interpretar y comunicar de manera rigurosa la información técnica suministrada, con el fin de evitar conclusiones erróneas o interpretaciones imprecisas, como al parecer de manera injustificada y peligrosa se está haciendo', manifestó la autoridad electoral





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