La soberana del Carnaval 2027, Salwa Maloof, recorrió los principales puntos festivos de Barranquilla vistiendo la camiseta de Boca Juniors tras su victoria en la Copa Sudamericana.

La soberana del Carnaval 2027, Salwa Maloof, se convirtió en una figura central de la euforia que inundó Barranquilla durante la noche del sábado. Vistiendo la camiseta oficial del club xeneize, la reina recorrió los escenarios más emblemáticos de la ciudad para celebrar el triunfo de Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana. Su presencia en los puntos clave de la fiesta demostró la profunda conexión entre la tradición carnestolenda local y el fervor deportivo que unió a aficionados de diversas nacionalidades.

Recorrido festivo en puntos neurálgicos de la ciudad

Salwa Maloof Habib se integró a la multitud en tres ubicaciones fundamentales de la celebración: La Troja, la calle 84 y la carrera 43. En estos escenarios, la reina compartió momentos con hinchas, carnavaleros y residentes que extendieron la alegría hasta altas horas de la madrugada. La presencia de la soberana en estos espacios no solo enriqueció el ambiente festivo, sino que también sirvió como un puente visual entre el mundo del espectáculo local y la pasión por el fútbol que trasciende fronteras geográficas.

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Unión de hinchas argentinos y estadounidenses en Barranquilla

La celebración reunió a una audiencia diversa que incluyó a aficionados que viajaron específicamente desde Argentina y Estados Unidos para presenciar el éxito del equipo argentino. Esta convergencia internacional reafirmó la capacidad de la ciudad para adaptarse a eventos globales sin perder su esencia cultural. Los asistentes, tanto locales como visitantes internacionales, disfrutaron de una noche donde las banderas de Boca Juniors ondearon junto a los ornamentos típicos del Carnaval, creando una atmósfera única de camaradería y celebración compartida.

Declaraciones del alcalde Char sobre la identidad cultural

El alcalde de Barranquilla, Char, destacó la versatilidad cultural de la ciudad al afirmar que la gran campeona también fue la propia capital carnavalera. Según sus declaraciones, el espíritu de Barranquilla permite a sus habitantes celebrar el éxito deportivo sin importar el origen del equipo vencedor, ya sea Junior, la Selección Colombia o Boca Juniors. Esta postura resalta cómo la identidad barranquillera se construye sobre la capacidad de abrazar triunfos ajenos como propios, integrando nuevas celebraciones en su calendario festivo anual.

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Visión de Salwa Maloof Habib para el Carnaval 2027

La participación de la reina en este evento deportivo funcionó como un anuncio anticipado de la temática que busca impulsar en su gestión para el Carnaval 2027. Salwa Maloof Habib expresó su deseo de que la próxima edición sea una fiesta que trascienda fronteras, convocando tanto a propios como a visitantes en una experiencia de nivel superior. La soberana utiliza su visibilidad para promover un Carnaval que sea inclusivo y global, reflejando los valores de unidad y celebración que caracterizaron la noche de la victoria de Boca Juniors.

Invitación oficial para la celebración de febrero 2027

La soberana ha extendido formalmente la invitación a todos los interesados para que asistan a Barranquilla durante las fechas oficiales del próximo Carnaval, programadas del 6 al 9 de febrero de 2027. Este periodo promete ser una conmemoración de gran escala, diseñada para superar las expectativas de ediciones anteriores al incorporar elementos de celebración internacional. La preparación para estos días inicia con eventos como la participación en la fiesta de Boca Juniors, estableciendo un tono de apertura y acogida que definirá la campaña de promoción del evento de 2027.