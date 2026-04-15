La Revolución en San Antonio de Prado: Metrocable de Cinco Kilómetros Promete Conectar en Minutos

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gerente del Metro, Tomás Elejalde, confirmaron que el ambicioso proyecto del Metrocable de San Antonio de Prado avanza y será una realidad. Con una extensión de cinco kilómetros, se convertirá en el más largo de la ciudad, prometiendo transformar la movilidad de sus habitantes al reducir drásticamente los tiempos de desplazamiento hacia el centro, pasando de horas a tan solo 20 minutos. El proyecto se encuentra en fase de estudios y se espera que las obras inicien en el segundo semestre del próximo año, con operación prevista para 2030. Esta obra representa una deuda histórica para el corregimiento más poblado, beneficiando a cerca de 30.000 usuarios diarios y mejorando significativamente la calidad de vida de sus residentes, facilitando el acceso a trabajos y citas médicas, como lo relatan los propios habitantes.

La espera para miles de habitantes de San Antonio de Prado está a punto de terminar. Las autoridades de Medellín, encabezadas por el alcalde Federico Gutiérrez y el gerente del Metro, Tomás Elejalde, anunciaron con optimismo que el anhelado proyecto del metrocable para este corregimiento del occidente de la ciudad se materializará.

Esta obra, que se perfila como una de las más trascendentales para la infraestructura de transporte de la capital antioqueña, no solo mejorará la calidad de vida de sus residentes, sino que redefinirá su conexión con el resto de la urbe. La magnitud del proyecto se destaca al ser el metrocable más extenso de la red, con un recorrido de cinco kilómetros, diseñado para ser el puente que elimine las barreras geográficas y temporales que hoy enfrentan los ciudadanos. Actualmente, los trayectos hacia el centro de la ciudad pueden extenderse hasta por tres horas, una cifra que causa un impacto significativo en la vida diaria de las personas, afectando su acceso a oportunidades laborales, educativas y a servicios básicos como la salud. El alcalde Gutiérrez subrayó la importancia de esta iniciativa como una deuda histórica saldada con una comunidad que durante años ha luchado contra las limitaciones de un transporte público ineficiente y prolongado. La visión es clara: transformar un viaje de varias horas en una conexión de menos de 20 minutos, abriendo un abanico de posibilidades para los habitantes de San Antonio de Prado. El mandatario explicó que el proyecto se encuentra actualmente en la etapa crucial de estudios de factibilidad y diseño, con la meta de iniciar las obras de construcción durante el segundo semestre del próximo año. La operación comercial del metrocable se proyecta para el año 2030, marcando un hito en la historia del desarrollo urbano de Medellín. Esta nueva línea de metrocable beneficiará directamente a cerca de 30.000 usuarios diarios, una cifra considerable que refleja la necesidad de mejorar la movilidad en esta zona. La infraestructura contemplará seis estaciones estratégicamente ubicadas en los municipios de Itagüí y La Estrella, además del propio corregimiento de San Antonio de Prado, integrando así un sistema de transporte más robusto y eficiente. Se estima que las obras tendrán una duración aproximada de 30 meses una vez se dé inicio a la construcción. La inversión prevista para este ambicioso proyecto asciende a 1,3 billones de pesos, financiada con recursos directos de la Alcaldía de Medellín y el Metro de Medellín. Si bien se reconoce la posibilidad de variaciones en el costo final, el compromiso financiero está firme para llevar a cabo esta obra transformadora. La noticia ha sido recibida con gran entusiasmo por los residentes, quienes ven en el metrocable una solución a los largos y agotadores desplazamientos diarios. María Consuelo Betancur, habitante de toda la vida del corregimiento, compartió su esperanza ante el cambio que este proyecto traerá a sus vidas, destacando la reducción en la pérdida de citas médicas y la facilitación para acceder a sus trabajos. La comodidad y la eficiencia del metrocable se vislumbran como el fin de las interminables horas invertidas en el transporte, marcando el comienzo de una nueva era de conectividad y oportunidades para San Antonio de Prado. La estructuración técnica del proyecto detalla una infraestructura impresionante, con la instalación de 38 pilones que soportarán el paso de los cables, garantizando la seguridad y estabilidad del sistema. La concepción de este metrocable va más allá de la simple movilidad; representa un eje de desarrollo social y económico para la región, facilitando la integración de San Antonio de Prado a los flujos económicos y sociales de la ciudad. La proyección de seis estaciones a lo largo de su recorrido permitirá una cobertura amplia, sirviendo como puntos de acceso y conexión vitales para las comunidades aledañas. La finalización de los estudios está prevista para el primer semestre del próximo año, lo que permitirá avanzar rápidamente hacia la licitación y posterior construcción. Este metrocable no solo se convertirá en un medio de transporte más rápido y eficiente, sino que también se suma a la lista de logros del Metro de Medellín, reconocido a nivel mundial por su calidad y impacto social. La noticia llega en un momento clave, donde la expansión de la red de transporte masivo es fundamental para afrontar los desafíos de una ciudad en crecimiento. La comunidad de San Antonio de Prado ya sueña con las mañanas en las que sus desplazamientos serán fluidos y rápidos, un anhelo que pronto se convertirá en una realidad tangible gracias a la visión y el compromiso de las autoridades. La espera por la operación del metrocable en 2030 se avizora como un período de anticipación a una mejora sustancial en la calidad de vida de miles de familias





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