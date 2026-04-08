La SAE Ofrece Arriendos de Inmuebles Especiales en Colombia desde 80.000 Pesos

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) pone a disposición viviendas y locales comerciales en alquiler en diferentes zonas de Colombia, con precios accesibles y condiciones específicas. Descubra cómo acceder a estas propiedades y los requisitos para el arrendamiento.

La Sociedad de Activos Especiales ( SAE ), adscrita al Ministerio de Hacienda, ha puesto a disposición una amplia gama de inmuebles en alquiler en diversas regiones de Colombia , con precios de arriendo que inician desde los 80.000 pesos. Esta iniciativa representa una oportunidad para acceder a propiedades que fueron objeto de extinción de dominio , ofreciendo alternativas habitacionales y comerciales a la ciudadanía.

La SAE invita a los interesados a explorar su catálogo digital, donde se detallan las características de cada propiedad, incluyendo fotografías, dimensiones, ubicación precisa y estado actual del inmueble. El proceso de arrendamiento está diseñado para ser transparente y accesible, fomentando la participación de la comunidad en la gestión de estos activos especiales





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SAE Arriendo Colombia Inmuebles Extinción De Dominio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ecuador reporta un superávit con Colombia de 62,9 millones de dólares tras dos meses de arancelesQuito afirmó que no registraba balanza comercial positiva con Colombia desde hace 25 años.

Read more »

Gobernación de Antioquia ofrece 200 millones de recompensa por alias ‘Primo Gay’Blu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Read more »

Revelan que álbum del Mundial 2026 tendrá 14 fichas especiales: estos son los jugadoresPeriodista del Politécnico Grancolombiano amante del fútbol y el deporte, le apasionan las nuevas experiencias y lo desconocido. Cree en las nuevas tendencias y tecnologías que ofrecen las redes sociales. Actualmente, periodista digital de Blu Radio.

Read more »

Reconocida multinacional busca colombianos para trabajar en el aeropuerto El Dorado: estos son los puestosConozca las vacantes que ofrece esta empresa para aquellos que se encuentran buscando empleo.

Read more »

SENA ofrece más de 3 mil vacantes para víctimas del conflicto armado en BogotáOfertas de empleo en Bogotá: 3.260 vacantes para población víctima del conflicto

Read more »

El nuevo hotel de lujo en Cartagena que ofrece experiencias de bienestar, cultura y gastronomíaBlu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Read more »