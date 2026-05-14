La Sala de Instrucción vincula a la congresista del Pacto Histórico con un contrato por $2.170 millones en La Guajira

La Sala de Instrucción ha vinculado a la congresista del Pacto Histórico con un contrato por $2.170 millones en La Guajira, en un caso relacionado con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La magistrada Cristina Lombana radicó oficialmente la ponencia que busca abrir una investigación formal en contra de la senadora.

La Sala de Instrucción vincula a la congresista del Pacto Histórico con el presunto direccionamiento de un contrato por $2.170 millones en La Guajira . La magistrada Cristina Lombana radicó oficialmente la ponencia que busca abrir una investigación formal en contra de la senadora.

El documento recopila un acervo probatorio que comprometería el accionar de la legisladora guajira en presuntos acuerdos políticos y un supuesto interés indebido en la asignación de recursos públicos destinados a emergencias. El Pacto Histórico se concentra en un contrato suscrito el 25 de octubre de 2023 por un valor de $2.170 millones de pesos.

Según los elementos de prueba recolectados por el despacho de la magistrada Lombana, la congresista se habría reunido con los hoy detenidos exdirectivos de la entidad, los contratistas del proyecto y habría solicitado el encuentro formal para interceder por los empresarios dueños de la maquinaria. La magistrada Lombana ha estructurado un expediente denso solicitando la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad de la congresista





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