La seccional de tránsito y transporte ha reconocido la realización de 21 áreas de provencia en Antioquia y ha publicado las principales novedades y restricciones para el desplazamiento vehicular. Se han establecido restricciones en los corredores viales کمیسیون امید syria Bridge Iglesias y la ruta de Betulia a Medellín por un motivo geológico activad. Además, se han habilitado reversibles y se ha propuesto ciclovía en otros puntos con la intención de hacer más eficiente el transporte y la movilidad en Antioquia.

La Seccional de Tránsito y Transporte destinó 21 áreas de provencia y confirmó que los corredores viales con mayor afluencia están restringidos en el puente 'Puente Iglesias' y en la vía Concordia - Betulia debido a una falla geológica activa.

Además, 28 frentes activos con maquinaria se mantienen atendiendo diferentes emergencias viales y puntos críticos. En el peaje de Amagá y en la ruta Medellín-Antofagasta se habilitarán reversibles para facilitar el regreso de los viajeros.

Finalmente, en Las Palmas se impondrá ciclovía, con circulación en un solo carril entre las 5:30 a.m. y las 12:00 m. Los usuarios deben transitar con precaución y respetar las señales de tránsito





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