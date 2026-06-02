La segunda vuelta presidencial en Colombia: emociones y estrategias

La campaña electoral en Colombia se está radicalizando y los candidatos están generando emociones en contra del Gobierno de Petro y de su candidato Cepeda. La segunda vuelta presidencial será el próximo domingo 21 de junio y los resultados dependerán de la capacidad de cada candidato para generar emociones y conquistar votos.

La segunda vuelta presidencial en Colombia estará marcada por emociones y estrategias para conquistar el voto de centro. Los candidatos Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda recurrirán a las emociones para ganar la elección.

En las tres semanas de campaña, cada uno intentará generar emociones en el electorado y en los indecisos para conquistar al menos tres millones de votos. La estrategia de De La Espriella se basará en el miedo, mientras que Cepeda intentará acercarse al centro político. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, está haciendo campaña abiertamente a favor de Cepeda, pero su estrategia no parece funcionar.

De La Espriella ha criticado la burocracia y la mano débil de Petro con los grupos armados, mientras que Cepeda ha vendido a De La Espriella como un candidato fascista y ha dicho que Colombia podría ir rumbo a una dictadura. La campaña electoral se está radicalizando y los candidatos están generando emociones en contra del Gobierno de Petro y de su candidato Cepeda.

La segunda vuelta presidencial será el próximo domingo 21 de junio y los resultados dependerán de la capacidad de cada candidato para generar emociones y conquistar votos





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