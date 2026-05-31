La segunda vuelta presidencial: un cambio clave de la Constitución de 1991

La Constitución de 1991 introdujo la segunda vuelta presidencial para asegurar mayorías. Constituyentes como Jaime Castro y Luis Iván Marulanda explican su origen y beneficios, destacando que ha democratizado el poder y roto el monopolio bipartidista.

La Asamblea Constituyente de 1991 introdujo cambios significativos en el sistema electoral colombiano, entre ellos la segunda vuelta presidencial. Este mecanismo, que busca asegurar que el presidente sea elegido con el apoyo de la mayoría de los votantes, ha sido aplicado en todas las elecciones desde entonces, con excepción de 2002 y 2006, cuando Álvaro Uribe obtuvo más de la mitad de los votos en la primera ronda.

En las elecciones actuales, las encuestas indican que es probable que ningún candidato alcance la mayoría requerida, por lo que la segunda vuelta sería necesaria. La propuesta de la doble vuelta surgió de las bancadas conservadoras y de izquierda en la Asamblea Nacional Constituyente. Para entender cómo se gestó esta iniciativa, se consultó a constituyentes y asesores de la época.

El exministro y exalcalde de Bogotá, Jaime Castro, recordó que el tema se trató en la comisión tercera, encargada de mecanismos de participación y organización del poder público. Según Castro, no fue un tema que generara gran controversia, a diferencia de otros como la extradición. Los proyectos se discutían primero en las comisiones y luego en la plenaria.

Castro considera que la inclusión de la segunda vuelta valió la pena, ya que ha dado buenos resultados y no ha sido fuente de disputas sobre los resultados electorales. Por su parte, el constituyente y exsenador Luis Iván Marulanda Gómez señaló que él y otros constituyentes impulsaron la doble vuelta, inspirados en el Nuevo Liberalismo. La razón fundamental era que Colombia venía eligiendo presidentes con minorías, lo que resultaba en gobiernos poco representativos.

La doble vuelta buscaba fomentar acuerdos políticos y asegurar que los presidentes representaran a la mayoría de los ciudadanos. Marulanda destacó que la discusión fue fácil debido a la pluralidad de la constituyente, pues todos veían en esta fórmula una oportunidad para que las minorías pudieran acceder al poder mediante alianzas. Incluso mencionó una anécdota sobre un líder liberal que temía que esto acabara con el dominio del Partido Liberal, que solía ganar con la mayor minoría.

Con el tiempo, la segunda vuelta se ha consolidado como un mecanismo que democratiza el acceso al poder. Marulanda señaló que, aunque al principio fue criticada, hoy se reconoce su valor para romper el monopolio bipartidista y abrir el juego político a otras fuerzas. Este cambio, junto con otras reformas de la Constitución de 1991, ha requerido tiempo para que la ciudadanía se adapte, pero ha contribuido a un escenario más democrático y representativo en Colombia.

En conclusión, la segunda vuelta presidencial es uno de los legados más importantes de la Constitución de 1991, pues ha permitido que los presidentes sean elegidos con mayorías reales y ha fomentado la formación de coaliciones y acuerdos programáticos. Aunque su implementación no estuvo exenta de debates, hoy es un pilar del sistema electoral colombiano, garantizando que el poder ejecutivo tenga una base de apoyo amplia y legítima





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