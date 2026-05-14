La Selección Colombia cambia el partido de despedida ante Costa Rica

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó que el partido amistoso de despedida ante Costa Rica ya no se jugará el viernes 29 de mayo, como estaba previsto originalmente. El compromiso se disputará en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, por lo que será una de las últimas oportunidades para que los aficionados vean a la Tricolor en el país antes del reto mundialista.

La Selección Colombia tendrá un cambio importante en su agenda antes de viajar al Mundial 2026, y los hinchas que ya estaban haciendo cuentas para acompañar al equipo en El Campín tendrán que ajustar el calendario.

El partido amistoso de despedida ante Costa Rica ya no se jugará el viernes 29 de mayo, como estaba previsto inicialmente, y se disputará en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, a partir de las 6:00 p. m. Será una de las últimas oportunidades para que los aficionados vean a la Tricolor en el país antes del reto mundialista





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