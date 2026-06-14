La Selección Colombia de fútbol está lista para debutar en la Copa Mundial de la FIFA, con tres jugadores de la selección colombiana saliendo a dejar un importante mensaje antes del debut en el Mundial. La Selección Colombia femenina aseguró la clasificación a la Copa del Mundo y ahora busca el título de la Conmebol Liga de Naciones.

La Selección Colombia de fútbol está lista para debutar en la Copa Mundial de la FIFA. Antes de la fecha 1 del Grupo E, tres jugadores de la selección colombia na salieron a dejar un importante mensaje.

A continuación, se presentan los resultados y posiciones tras la fecha 1 en el Grupo D. Además, la Selección Colombia femenina aseguró la clasificación a la Copa del Mundo y ahora busca el título de la Conmebol Liga de Naciones. En otro tema, el delantero de Nacional podría salir rumbo a México o Brasil, mientras que Cuadrado podría salir de Europa y jugar la Libertadores en grande de Sudamérica.

El extremo colombiano podría salir de Italia y firmar contrato con un equipo sudamericano, teniendo varias opciones en la mesa. Los ecuatorianos harán su debut en la Copa del Mundo con la necesidad de sumar los tres primeros puntos. En la sección de ciclismo internacional, se presentan noticias y análisis sobre la actualidad y la memoria del fútbol.

Por otro lado, se presenta el caso del niño con discapacidad de Sincelejo que viajará a ver a la Selección Colombia en el Mundial 2026





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