La Selección Colombia Femenina, a un paso del título de la Liga de Naciones Conmebol

La Selección Colombia Femenina aseguró su clasificación al Mundial de Brasil 2027 tras vencer a Uruguay y ahora busca coronarse como primer campeón de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol. Con una victoria ante Paraguay, el equipo de Ángelo Marsiglia levantaría el trofeo.

La Selección Colombia Femenina ha dado un paso gigante hacia la gloria continental al asegurar su boleto al Mundial de Brasil 2027, tras un crucial triunfo 1-0 sobre Uruguay en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

El gol de Gisela Robledo no solo consolidó la clasificación mundialista, sino que también dejó al equipo tricolor como líder indiscutible de la Liga de Naciones Femenina de Conmebol, la nueva competencia organizada por la confederación sudamericana. Con este resultado, Colombia encabeza la tabla con 17 puntos, seguida por Argentina con 15 unidades, después de que la albiceleste empatara 1-1 con Perú.

Resta únicamente una jornada por disputarse, y la Tricolor depende de sí misma para convertirse en la primera campeona de este torneo, lo que marcaría un hito en el desarrollo del fútbol femenino en la región. El escenario para el partido definitivo frente a Paraguay en Asunción es claro: una victoria colombiana le otorgaría el campeonato de manera directa, independientemente del resultado entre Argentina y Ecuador.

Sin embargo, el camino no está exento de complicaciones. Si Colombia empata, llegaría a 18 puntos y necesitaría que Argentina no derrote a Ecuador; si Argentina gana, ambos equipos quedarían igualados en puntos y habría que recurrir a los criterios de desempate. Actualmente, Argentina tiene una mejor diferencia de gol (+12) que Colombia (+8), por lo que un empate colombiano combinado con una victoria argentina pondría en serio riesgo el título.

La única combinación que eliminaría a Colombia sería una derrota ante Paraguay sumada a un triunfo argentino. Ante este panorama, el equipo dirigido por Ángelo Marsigliase ha preparado con máxima concentración, consciente de la histórica oportunidad que tienen por delante. Tras el partido contra Uruguay, las jugadoras y el cuerpo técnico celebraron la clasificación al Mundial, pero con la mirada puesta en el objetivo inmediato: el título de la Liga de Naciones.

La delantera Mayra Ramírez, figura del Chelsea, expresó su satisfacción por el logro colectivo y por su buen estado físico tras superar lesiones.

"Contenta, contenta, esto es algo estupendo. Sabemos que se nos viene un partido contra Paraguay que están en nuestras manos, hoy celebrar y mañana con los pies en la tierra analizar", declaró.

Además, resaltó la evolución del equipo: "Es satisfactorio saber que estás haciendo las cosas bien, que la selección va por muy buen camino. Ahora somos un gran equipo que está trabajando por dejar una huella". Por su parte, el entrenador Ángelo Marsiglia reconoció el peso de la clasificación mundialista, pero enfatizó que la meta ahora es regresar de Paraguay con el trofeo.

"Hoy puedo decir que nos quitamos una tonelada de encima porque ya estamos en el Mundial, ahora obviamente vamos por el título a Paraguay. La idea es hacer un planteamiento que nos dé la posibilidad de generar opciones de gol y así poder marcar y llevar un título para todo un país que se lo merece", afirmó.

La afición colombiana, que ha llenado los estadios durante el torneo, sueña con el primer cetro continental femenino, un premio que coronaría el crecimiento exponencial del fútbol femenino en el país





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