La Selección Colombia femenina aseguró la clasificación a la Copa del Mundo y ahora va por el título de la Conmebol Liga de Naciones. El entrenador Alfredo Arias expresó su confianza en su equipo después de asegurar la clasificación a la Copa del Mundo y ahora buscar el título de la Conmebol Liga de Naciones. La Vuelta a Colombia Femenina 2026 se llevará a cabo a partir de este martes 2 de junio y se podrá seguir en vivo por el Canal RCN y la APP de RCN.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) reveló la decisión detrás del penal fallado por Morelos en el partido de la final de la Conmebol Liga de Naciones.

El entrenador de la Selección Colombia femenina, Alfredo Arias, expresó su confianza en su equipo después de asegurar la clasificación a la Copa del Mundo y ahora buscar el título de la Conmebol Liga de Naciones. La Selección Colombia femenina aseguró la clasificación a la Copa del Mundo y ahora va por el título de la Conmebol Liga de Naciones.

La Vuelta a Colombia Femenina 2026 se llevará a cabo a partir de este martes 2 de junio y se podrá seguir en vivo por el Canal RCN y la APP de RCN. La Selección de Noruega está encuadrada en el grupo I junto a Francia, Senegal e Irak, contra la que debutará el 17 de junio. El equipo nórdico está palpita la pasión del Mundial y está listo para enfrentar a sus rivales en la competencia.

La FCF también informó que el representante nacional, Arboleda, ganó en Francia en la carrera definitiva y sacó a relucir toda su experiencia internacional y dominó la prueba. Además, la atleta Lilibeth Chacón ganó en Santuario y quedó más cerca del título de la Vuelta a Colombia. La noticia también menciona que el equipo Toros del Valle ganó su primer título profesional de baloncesto ante un escenario repleto y mostraron personalidad, jerarquía y sangre fría.

Por otro lado, el atacante Cristian Barrios resaltó el respaldo permanente entre los jugadores y el ambiente familiar que se construyó en el vestuario. Finalmente, el entrenador Luis Fernando Muriel valoró la importancia de haber derrotado en la final al que consideró el mejor equipo de la temporada y expresó su confianza en su equipo después de asegurar la clasificación a la Copa del Mundo y ahora buscar el título de la Conmebol Liga de Naciones





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