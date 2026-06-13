La Selección Colombia femenina ha demostrado un gran nivel en la Conmebol Liga de Naciones y se espera que continúe su racha de victorias en la próxima ronda. Además, el campeón de Libertadores con Nacional, sueña con volver al club después de haber habido contactos con el cuadro antioqueño.

La Selección Colombia femenina aseguró la clasificación a la Copa del Mundo y ahora va por el título de la Conmebol Liga de Naciones. El equipo ha demostrado un gran nivel en la competencia y se espera que continúe su racha de victorias en la próxima ronda.

Además, el campeón de Libertadores con Nacional, sueña con volver al club, ya que ha habido contactos con el cuadro antioqueño y ha dejado claro que guarda los mejores recuerdos. En otros resultados, Catar hizo historia al empatar con Suiza en la fecha 1 de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras que Paraguay sufrió ante Estados Unidos y Brasil se enfrentará a Marruecos en la misma fecha.

La Conmebol Liga de Naciones también se está desarrollando con intensidad, ya que la Selección Colombia femenina está liderando la tabla y busca el título. En cuanto a los resultados de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Catar se enfrentó a Suiza en la fecha 1 y logró un empate agónico que quedará para el recuerdo.

Por otro lado, Brasil se enfrentará a Marruecos en la misma fecha, lo que promete ser un partido emocionante. La Copa del Mundo es un evento deportivo de gran importancia y se espera que la Selección Colombia femenina continúe su racha de victorias en la próxima ronda





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