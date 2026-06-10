La Selección Colombia Femenina se corona campeona de la Liga de Naciones en un partido épico

En un encuentro lleno de giros y emociones, la Selección Colombia Femenina logró una remontada histórica para convertirse en la primera campeona de la Liga de Naciones Femenina tras vencer 4-3 a Paraguay en Asunción.

La Selección Colombia Femenina hizo historia al consagrarse campeona de la primera edición de la Liga de Naciones Femenina, tras vencer 4-3 a Paraguay en un partido épico disputado en Asunción.

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia sufrió durante el encuentro, ya que en dos ocasiones estuvo en desventaja en el marcador, pero finalmente logró la remontada para asegurar el título más importante de su historia. El partido comenzó con un gol tempranero de Paraguay a los cinco minutos, obra de Dulce María Quintana, tras un error de la portera colombiana Katherine Tapia. Colombia reaccionó rápidamente y a los ocho minutos empató mediante Ana María Guzmán.

Sin embargo, antes de finalizar el primer tiempo, Paraguay volvió a ponerse en ventaja con un tanto de Claudia Martínez, y luego, en el minuto 45+2, Lice Fabiana Chamorro amplió la diferencia a 3-1. En el segundo tiempo, Colombia intensificó su ataque y logró el empate con goles de Linda Caicedo a los 60 minutos y de Marcela Restrepo a los 89, este último tras una gran jugada colectiva.

Cuando el partido parecía destinado a un empate, Restrepo dio una asistencia decisiva a Guzmán, quien marcó el 4-3 definitivo en el minuto 89. Simultáneamente, Argentina vencía a Ecuador en Quito, lo que aseguró el título para Colombia independientemente de otros resultados. Los últimos minutos fueron de máxima tensión, ya que Paraguay intentaba desesperadamente el empate para alcanzar la repesca al Mundial, mientras Colombia defendía su ventaja con uñas y dientes.

Finalmente, el árbitro decretó el fin del encuentro y las jugadoras colombianas celebraron una victoria histórica que las consagra como las primeras campeonas de la Liga de Naciones Femenina y las acerca a la clasificación directa al próximo Mundial Femenino





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