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La Selección Colombia femenina va por el título de la Conmebol Liga de Naciones

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La Selección Colombia femenina va por el título de la Conmebol Liga de Naciones
Selección Colombia FemeninaConmebol Liga De NacionesVuelta A Colombia Femenina 2026
📆6/7/2026 4:06 AM
📰Antena2RCN
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La Selección Colombia femenina aseguró la clasificación a la Copa del Mundo y ahora va por el título de la Conmebol Liga de Naciones. La Vuelta a Colombia Femenina 2026 se definirá con una exigente contrarreloj individual de 30 kilómetros entre el Ingenio Risaralda y Apía.

La Selección Colombia femenina aseguró la clasificación a la Copa del Mundo y ahora va por el título de la Conmebol Liga de Naciones. Todas las emociones del Vuelta a Colombia Femenina 2026 se podrán vivir a partir de este martes 2 de junio por el Canal RCN y la APP de RCN.

La Selección Colombia estará en una posición favorable para ganar el título, ya que ha demostrado ser una de las mejores selecciones del continente. En cuanto a la Vuelta a Colombia Femenina 2026, la prueba se definirá con una exigente contrarreloj individual de 30 kilómetros entre el Ingenio Risaralda y Apía. Esto será un desafío importante para las ciclistas, ya que requerirá una gran cantidad de fuerza y resistencia.

Además, la Selección de Noruega estará en el grupo I junto a Francia, Senegal e Irak, contra la que debutará el 17 de junio. Esto será un desafío importante para el equipo nórdico, ya que tendrá que enfrentarse a selecciones muy fuertes. En resumen, la Selección Colombia femenina está en una posición favorable para ganar el título de la Conmebol Liga de Naciones y la Vuelta a Colombia Femenina 2026 será un desafío importante para las ciclistas.

La Selección de Noruega tendrá que enfrentarse a selecciones muy fuertes en el grupo I, lo que hará que su camino hacia el título sea más complicado

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Selección Colombia Femenina Conmebol Liga De Naciones Vuelta A Colombia Femenina 2026 Copa Del Mundo Fútbol

 

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