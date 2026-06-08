La Selección de Países Bajos enfrentó a Uzbekistán y se enfrentó a un momento difícil debido a la lesión de Jurrien Timber

La Selección de Países Bajos ganó 2-1 contra Uzbekistán en el estadio Icahn, pero se enfrentó a un momento difícil debido a la lesión de Jurrien Timber, quien se pierde el Mundial 2026.

La Selección de Países Bajos enfrentó a Uzbekistán en el estadio Icahn, ubicado en Nueva York, Estados Unidos, y ganó 2-1 con goles de penalti de Cody Gakpo.

Sin embargo, el equipo neerlandés se enfrentó a un momento difícil debido a la lesión de uno de sus jugadores convocados, Jurrien Timber, quien se pierde el Mundial 2026. La Selección de Países Bajos anunció que Timber fue desconvocado del Mundial 2026 por una lesión en la ingle. En consulta con el personal médico, se decidió que Timber abandonaría el pre-campamento de la selección nacional en Nueva York después del partido contra Uzbekistán.

La Selección de Países Bajos también reveló al nuevo jugador convocado, Lutsharel Geertuida, quien reemplazará a Timber en el campamento base en Kansas. La Selección de Países Bajos, que hace parte del grupo F de la Copa del Mundo junto a Japón, Suecia y Túnez, debutará el domingo 14 de junio





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