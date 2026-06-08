La senadora Norma Hurtado pide al Estado que mejore la seguridad para las mujeres en política en Colombia

La senadora Norma Hurtado ha hecho un fuerte llamado al Estado para que mejore las condiciones de seguridad para las mujeres en política en Colombia. Señaló que hay una discrepancia en las cifras de casos de violencia política hacia las mujeres y que es necesario trabajar por una vida libre de violencias.

La senadora Norma Hurtado hizo un fuerte llamado al Estado por las condiciones de seguridad en las que las mujeres hacen política en Colombia . En el marco de las pasadas elecciones al Congreso se realizó un ejercicio de observación y seguimiento por parte de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, en un debate donde se concluyó la inconformidad frente a la implementación de la ley, en defensa y protección del género en el territorio nacional.

La senadora Norma Hurtado del partido de La U, afirmó que existe una discrepancia en las cifras de los casos de violencia política hacia las mujeres: el Ministerio del Interior dice que hay 29 casos, el Ministerio de la Igualdad dice que son 34, pero la Defensoría del Pueblo tiene otra cifra, cuando hablamos con la ONU, salen otras cifras. Congresistas del partido Pacto Histórico manifestaron que históricamente las mujeres han sufrido violencias en medio de su incursión en el proselitismo político, incluyendo hechos que han desencadenado amenazas de muerte e incluso casos de sicariato y que no es solo un tema actual.

La viceministra de las mujeres del Ministerio de la Igualdad, Tamara Posse, dijo: Nunca hemos tenido condiciones ni garantías por parte de ningún Gobierno porque el Estado colombiano es profundamente misógino y el Estado colombiano no lo construyó este Gobierno. Son condiciones estructurales que no se cambian en tres años. Desde la Defensoría del Pueblo, Lisa Gómez Camargo, manifestó que los partidos y movimientos políticos tienen gran responsabilidad en los procesos de respuestas frente a la implementación de la ley.

Aseguró que deben prestar atención a la activación de sus protocolos internos porque ha habido casos de partidos que desconocen los derechos de las mujeres que han sufrido violencia instrumental al interior de estos. Desde la Comisión de la Mujer se brindó el espacio para escuchar las acciones que cada partido político ha venido desarrollando en pro de las lideresas que conforman sus procesos, se reiteró el compromiso de seguir promoviendo la importancia de esta ley y continuar trabajando por una vida libre de violencias.

La presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, Marelen Castillo, dio apertura al espacio afirmando que sin importar la línea política ni la ideología, desde la Comisión de la Mujer, siempre se ha trabajado por las mujeres en los territorios. En medio de ese panorama, varias entidades han denunciado que, por estos días, la democracia colombiana enfrenta una de las coyunturas más delicadas de las últimas décadas.

La campaña electoral ha estado atravesada por un clima de violencia, intimidación y presión armada que ha puesto en duda las garantías para el ejercicio político y la participación ciudadana en varias regiones del país





ElNuevoSiglo / 🏆 5. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norma Hurtado Colombia Seguridad Mujeres Política

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vuelta a Colombia Femenina 2026, Selección Colombia Femenina, Copa Mundial de la FIFA, Stefanía Sánchez, Lorenzo, Hernán Peláez, Martín De FranciscoTodas las emociones de la Vuelta a Colombia Femenina 2026 se podrán vivir a partir de este martes 2 de junio por el Canal RCN y la APP de RCN. La Selección Colombia Femenina ha ganado la etapa reina y es nueva líder de la Vuelta a Colombia Femenina. Además, ha tomado el liderato de la tabla de posiciones tras el empate de Argentina vs Perú. Colombia clasificó al Mundial de Brasil 2027 y Lorenzo dejó atrás la polémica del mercado de fichajes previo al Mundial. El seleccionado colombiano ya está en San Diego, California preparando el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. La etapa 3 de la Vuelta a Colombia femenina la ganó Stefanía Sánchez. Un espacio de conversación futbolera donde Hernán Peláez y Martín De Francisco revisan la actualidad y la memoria del fútbol, con resultados, análisis, anécdotas y buen humor. La Copa Mundial de la FIFA, el equipo nórdico está encuadrado en el grupo I junto a Francia, Senegal e Irak, contra la que debutará el 17 de junio.

Read more »

Colombia femenina clasifica al Mundial y la Vuelta a Colombia define campeonaLa Selección Colombia femenina aseguró su lugar en la Copa del Mundo y ahora busca el título de la Liga de Naciones. Mientras tanto, la Vuelta a Colombia Femenina 2026 se define con una contrarreloj.

Read more »

Campanas de boda: Así fue la romántica propuesta de matrimonio de Mateo Varela a Norma NiviaLos exparticipantes de ‘La casa de los famosos’ conmovieron a sus fans al anunciar su compromiso desde el continente asiático.

Read more »

Mateo Varela y Norma Nivia se comprometieron: así fue la pedida de manoLos exparticipantes de La Casa de los Famosos Colombia confirmaron que contraerán matrimonio tras varios meses de formalizar su relación.

Read more »