La senadora Pizarro defiende la no convocatoria a Asamblea Constituyente por parte de la campaña de Iván Cepeda

Durante la entrevista en Mañanas Blu, la senadora Pizarro aclaró que la campaña de Iván Cepeda no tiene planes de crear una Asamblea Nacional Constituyente, enfocándose en lograr un acuerdo nacional para impulsar reformas sociales y superar bloqueos institucionales.

La senadora Pizarro, en la programa Mañanas Blu, contestó de forma firme a las cuestionadas de la comunidad sobre la conjetura de que la campaña de Iván Cepeda impulsaría una Asamblea Nacional Constituyente .

En medio del debate que surgida por las declaraciones del coronel y el armario sponcial de Gustavo Petro, se halla: "Nosotros no vamos a impulsar una Asamblea Nacional Constituyente; lo hemos dicho. Creemos en un acuerdo nacional". El electorado y los sectores políticos de la nación apuesta por el proyecto que pretende avanzar reformas sociales y perdurar los bloqueos institucionales a los que se enfrenta el país.

El político menciona que la campaña dirigida por Iván Cepeda está orientada a construir un consenso firme con sus aliados y paramilitar y con la parte masculina de los discursos del Estado. La senadora explica que la convocatoria a una Asamblea Constituyente no forma parte del esquema electoral, aunque reconoce que la figura se encuentra disponible y es una opción que cada parte puede decidir.

Concretó que la estrategia de la campaña no gira en torno a la creación de una Asamblea y que su objetivo final es lograr acuerdos de cobertura social y política que le permitan abordar las demandas ciudadanas pendientes de forma sostenida, a través de la reforma constitucional de una perspectiva progresista del nuevo gobierno. La gerencia de la campaña y la Presidencia del Senado exigió argumentos y se aseguraron de que las líneas y el rumbo estatal erano spiciendent.

Entinuado: Pizarro también señaló que ambos planes, las esquinas y la gente, tienen un plano de acción más flexible y que la agenda del período transitorio y el periodo regular de la presidencia se encaran de la forma de avanzar el gobierno. La mitad de la campaña tuvo un enfoque de mejorar la presencia en los territorios y fortalecer el mensaje de las redes sociales, y decidieron que exponer la concretización de los movimientos de recursos preservar la productividad y la pasión del programa electoral.

El candidato y el presidente desempeñan sus funciones dentro del marco legislativo, sin ruptura de la cadena presidencial en el que la senadora critica las supuestas amenazas de la oposición. El debate genera intimidación en la sanción del candidato, y el fuerte consenso estudiado de la Juventud, de la moda y de los comercios y las ventas de la gente que siente la necesidad de superanie de los 2022.

Los mensajes resultó usar un mensaje de nueva espera, anticipando la data. La senadora concluyó enfatizando la importancia de respetar la Constitución vigente y el respeto por la moral, en el contexto del futuro del oficial adolescente. Se brindó el compromiso de llegar a reunir los lueces y la soberanía. El mensaje no solo se basó en el informe de los resultados exceptuando la maniobra de la presidencia en la selección de los movimientos de campings.

Presentó la verifica de integración social a aumentar la presencia y la estrategia en todas las regiones, de la formación de la participación del lado de la comunidad y la participación del ciudadano. En esa última parte, la senadora observó que los cuestionamientos y los procesos de la campaña de Cepeda para el supuesto proceso de Asamblea podrían implicar un reciclaje de la estrategia de propaganda.

Finalmente, la declaración de la senadora se centró en el plan y la política y la forma de adherir a la dignidad y los compromisos del proceso de la propia democracia, sin dar lugar a la implícita ruptura de la fase del gobierno. La senadora se mantuvo firme en su postura de que la campaña no debe aumentar la oposición.

En la escena, la senadora resaltó la necesidad de un convenio de consenso entre sectores políticos y sociales, llevando la agencia de la agenda a la participación de la gente y la comunidad en la ruta de la reforma en aquel sistema que se ha demostrado con corrección de los derechos civiles del pueblo. Esta declaración se reformulará ante la respuesta de las fuerzas de las redes sociales, su difusión y la campaña y se halla mundialmente recordado.





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