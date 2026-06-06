La señal PR en carreteras de Colombia: significado y utilidad en emergencias durante puentes festivos

La señal PR, o Punto de Referencia, es clave en las vías colombianas para ubicarse y reportar emergencias con precisión, especialmente en los puentes festivos de junio.

La señal PR, que significa Punto de Referencia, es una señal informativa presente en las carreteras de Colombia diseñada para que los usuarios puedan ubicarse con precisión.

Esta placa muestra un número vertical que indica el kilómetro exacto y un número horizontal que identifica la ruta y el tramo. En notaciones como PR 45+200, el conductor se sitúa en el kilómetro 45 más 200 metros. Su conocimiento es crucial durante los puentes festivos de junio, cuando aumenta la movilidad vial, ya que permite reportar emergencias con exactitud, acelerando la respuesta de autoridades, ambulancias y otros servicios.

Aunque no existe sanción por desconocerla, su uso contribuye significativamente a la seguridad vial, la logística, el mantenimiento y la planificación de viajes. Además, en situaciones de accidentes, averías o desastres naturales, brindar el código PR más cercano salva vidas al reducir los tiempos de asistencia. La señal también apoya operativos de control y mejora la experiencia de viaje al ofrecer una referencia clara en tramos sin direcciones urbanas.

Por ello, las campañas de educación vial destacan la importancia de familiarizarse con este sistema de referenciación kilométrica, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso. La adopción de la señal PR forma parte de las estrategias nacionales para reducir la accidentalidad y optimizar la gestión de carreteras, haciendo de su comprensión una herramienta básica para todo conductor en Colombia





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