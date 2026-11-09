La serie Palacio de Netflix genera debate por el 6 de noviembre de 1985

La nueva producción de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia divide opiniones entre el elogia y la crítica por su enfoque en las víctimas y el grupo M-19.

La plataforma de streaming Netflix estrenó la serie Palacio, una producción que ha reacendido el debate nacional sobre la toma del Palacio de Justicia ocurrida el 6 de noviembre de 1985. La narrativa, centrada en la perspectiva de las víctimas, ha colocado en el centro de la discusión pública el legado histórico de aquellos eventos violentos que marcaron a Colombia hace más de cuatro décadas.

Enfoque narrativo y rigor en la investigación

La serie se distingue por profundizar en la historia de once personas, en su mayoría trabajadores de la cafetería del edificio, que lograron salir con vida durante la retoma pero que posteriormente fueron víctimas de desaparición forzada. El proceso de desarrollo contó con una investigación extensa que se prolongó durante casi siete años para garantizar la precisión de los hechos, aunque la producción aclara explícitamente que contiene elementos de ficción. Natalia Santa, junto a Enrique Videla, Enrique Lozano, Jenny Ceballos y Estefanía Piñeres, firmó los libretos que estructuran esta visión alternativa a las representaciones previas.

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Luna Baxter, la actriz que encarna a la periodista Olga Behar, enfatizó que el objetivo principal fue crear un homenaje a las víctimas y al periodismo, marcando una diferencia significativa con respecto a otras producciones históricas anteriores. La actriz señaló que hubo un rigor excepcional en la recopilación de datos, buscando presentar una narrativa que diera voz a quienes fueron silenciados durante los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la ocupación del edificio judicial.

División entre el elogio técnico y la crítica política

Las reacciones hacia la serie son intensamente polarizadas, creando un clima de polarización en las redes sociales y en los medios tradicionales. Por un lado, figuras como Humberto de la Calle ofrecieron una crítica positiva, destacando la alta calidad televisiva, la actuación y el rigor histórico que respeta las diversas visiones y zonas grises del conflicto. De la Calle describió la experiencia como un regreso demoledor a un periodo definido por la ferocidad y la barbarie, señalando que la obra atrapa al espectador sin perderse en la simplificación.

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Por otro lado, la crítica más severa proviene de sectores que consideran que la producción corre el riesgo de suavizar o romantizar la responsabilidad del grupo guerrillero M-19. Andrés Barrios Bernal, concejal de Bogotá, advirtió sobre la omisión o dilución de actos clasificados como crímenes de guerra, tales como el uso de rehenes como escudos humanos. Esta postura ha generado una reacción inmediata en internet, donde usuarios han etiquetado a la serie como hecha por guerrilleros para guerrilleros, instando a suscriptores a calificarla negativamente en la plataforma.

El diario español El País analizó esta dualidad, observando que mientras algunos alaban el valor técnico y la memoria histórica, otros critican fuertemente el enfoque político adoptado. Esta división refleja la dificultad inherente de representar eventos traumáticos sin caer en la simplificación o la parcialidad, un desafío que la serie enfrenta mientras busca equilibrar la entretención con la responsabilidad ética frente a los hechos históricos.

Memoria histórica y contexto legal previo

El contexto en el que se estrena Palacio no es nuevo, ya que el tema de la toma del Palacio de Justicia sigue siendo una herida abierta en la sociedad colombiana. Previamente, la producción audiovisual Noviembre enfrentó críticas y llegó a los estrados judiciales a través de una tutela interpuesta por la familia Gaona. Esta acción legal ordenó modificaciones en la película para proteger la memoria y la dignidad del magistrado Manuel Gaona Cruz, quien fue asesinado por el grupo M-19 durante los hechos del 6 de noviembre de 1985.

Esta disputa legal anterior sirve como un recordatorio de la delicadeza necesaria al abordar eventos que involucran a víctimas directas y sus familias. La presencia de elementos de ficción en la nueva serie de Netflix ha reacendido el debate sobre los límites de la representación artística en la historia reciente, planteando preguntas sobre cómo se debe honrar a las víctimas sin eximir a los responsables de su responsabilidad histórica. El equilibrio entre la verdad histórica y la libertad creativa sigue siendo un punto de fricción en las producciones audiovisuales colombianas.

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Impacto en la plataforma y oportunidades perdidas

Independientemente de la calidad técnica o la postura política, la serie ha logrado un impacto significativo en las métricas de consumo. Desde su estreno el 6 de noviembre, Palacio se ha posicionado como la serie más vista en Colombia durante cuatro días consecutivos, lo que indica un interés masivo en el tema. Este éxito de audiencia contrasta con las advertencias de que la obra podría no abordar adecuadamente la complejidad moral de los eventos.

La Fundación Paz y Reconciliación emitió un análisis a través de su escritor Iván Gallo, quien no critica abiertamente la serie pero sí la estupidez de la lucha armada. Gallo argumenta que, aunque la obra muestra la aterradora respuesta del ejército, no exime al M-19 de su irresponsabilidad y su complejo mesiánico. Concluye que, cuarenta y un años después, el grupo tuvo la oportunidad de pedir perdón democráticamente al ver a uno de sus miembros elegido presidente, pero el silencio fue absoluto, perdiendo una oportunidad histórica para la reconciliación.