La Sexta División activa Viaje Seguro en Caquetá, Putumayo y Amazonas

La Fuerza Militar despliega aeronaves y vehículos blindados en la Amazonía colombiana para garantizar la seguridad vial durante el puente festivo bajo la estrategia Viaje Seguro.

La Sexta División de la Fuerza Militar de Colombia ha implementado un dispositivo de seguridad reforzado para proteger a los ciudadanos que transitan por la región amazónica durante el puente festivo. Esta iniciativa, conocida como la estrategia Viaje Seguro, busca garantizar la integridad física de los residentes y visitantes que se desplazan por las vastas redes viales del sur del país. El operativo se ejecuta de manera simultánea en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas, áreas geográficas que representan corredores fundamentales para la movilidad regional y el acceso a la selva.

Despliegue Táctico y Recursos Aéreos

El coronel Fredy Hernán Mora, comandante de la unidad, detalló que el Ejército colombiano ha posicionado efectivos en las carreteras principales, secundarias y terciarias para realizar patrullajes permanentes y controles estrictos en los corredores estratégicos. A las tropas terrestres se suman capacidades aéreas avanzadas, incluyendo el uso de aeronaves remotamente tripuladas (drones) que realizan vigilancia desde el aire. Estas herramientas tecnológicas permiten detectar posibles situaciones de riesgo con mayor anticipación y precisión que los métodos tradicionales de observación terrestre.

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Además de la vigilancia aérea, el dispositivo incorpora vehículos blindados ubicados en puntos críticos de la infraestructura vial. Estos vehículos están preparados para atender cualquier eventualidad que pueda surgir durante los desplazamientos, ofreciendo una respuesta inmediata ante incidentes de seguridad o accidentes de tránsito. La presencia de estos recursos materiales y humanos refuerza la capacidad de reacción de las fuerzas armadas en una de las zonas de mayor complejidad operativa del territorio nacional.

Posicionamiento de Autoridades Militares

El coronel Fredy Hernán Mora enfatizó que el objetivo principal de este operativo es brindar protección total a quienes se desplazan por estos departamentos amazónicos. La estrategia no solo se centra en la disuasión criminal, sino también en la asistencia técnica y logística a los conductores que enfrentan desafíos propios de las vías selváticas. Las autoridades militares mantienen una comunicación constante con la comunidad para asegurar que los viajeros estén informados sobre el estado de las rutas y los protocolos de seguridad vigentes.

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Las fuerzas de seguridad instan a la población a reportar cualquier situación sospechosa de manera inmediata a través de las líneas gratuitas habilitadas para este fin. Los ciudadanos pueden contactar al Gaula Militar al número 147 o al comando Antiterrorismo al 107. Este mecanismo de reporte directo permite a la Sexta División actuar con rapidez ante amenazas potenciales, manteniendo la vigilancia activa sobre el territorio sin necesidad de que los ciudadanos se expongan a situaciones de peligro al presenciar actividades ilícitas.

Recomendaciones de Seguridad Vial

Como parte integral de la estrategia Viaje Seguro, las autoridades militares han emitido recomendaciones estrictas para los conductores que utilizan las vías de la Amazonía colombiana. Se exhorta a los viajeros a respetar escrupulosamente las normas de tránsito y a conducir con precaución extrema, considerando las condiciones particulares de las carreteras en la región. La fatiga, la velocidad inadecuada y la falta de mantenimiento vehicular son factores que las fuerzas armadas buscan mitigar mediante la presencia visible y educativa de sus efectivos.

El dispositivo especial de seguridad continúa activo durante todo el puente festivo, abarcando las horas de mayor afluencia de viajeros. La Sexta División mantiene su compromiso con la estabilidad y la seguridad ciudadana en el sur del país, asegurando que la movilidad humana se desarrolle en un entorno protegido y controlado por el Estado colombiano.