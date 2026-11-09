La SIC archiva definitivamente investigación por Helistar y Ecopetrol en transporte aéreo

La Superintendencia de Industria y Comercio cierra caso contra Helistar y Ecopetrol por falta de pruebas en contratos de helicópteros desde 2011.

La Superintendencia de Industria y Comercio archivó definitivamente la investigación contra Ecopetrol, Cenit, Ocensa y Helistar por presuntas prácticas restrictivas de la competencia en contratos de transporte aéreo de personas y carga en helicópteros. La decisión, adoptada este 9 de noviembre, también cobija a cinco personas naturales vinculadas al expediente.

Cierre del expediente por insuficiencia probatoria

La Superintendencia concluyó que las pruebas recaudadas no eran suficientes para establecer responsabilidades ni superar el estándar probatorio necesario para imponer sanciones. Además, determinó que no se acreditó un direccionamiento de los procesos de contratación para favorecer a Helistar ni una coordinación indebida entre las compañías investigadas.

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El cierre de la actuación administrativa quedó establecido mediante la Resolución 88976 del 9 de noviembre de 2026, después de que la entidad acogiera la recomendación de archivo de su Consejo Asesor de Competencia y atendiera las observaciones formuladas por la Procuraduría General de la Nación.

El rol de los organismos de control en la decisión

La decisión de la SIC tuvo en cuenta las observaciones que presentó la Procuraduría el pasado 6 de agosto, cuando advirtió posibles inconsistencias en los fundamentos del informe motivado y riesgos jurídicos en caso de que se adoptara una decisión sancionatoria.

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A esto se sumó la recomendación del Consejo Asesor de Competencia, consignada en el Acta 115 del 6 de agosto de 2026, que planteó archivar la investigación al considerar que no estaban acreditadas las conductas señaladas en la imputación principal ni en la subsidiaria.

En su pronunciamiento, el organismo asesor sostuvo que no existían elementos fácticos ni probatorios que comprometieran la responsabilidad de las empresas y personas investigadas por una posible práctica, procedimiento o sistema dirigido a limitar la libre competencia económica.

Detalles de los contratos y hallazgos de la Delegatura

La investigación había sido adelantada por la Delegatura para la Protección de la Libre Competencia y comprendía seis procesos de contratación realizados por Ecopetrol, Cenit y Ocensa entre 2011 y 2023. Uno de los puntos centrales del expediente era establecer si Helistar había participado activamente en la definición de los requisitos de contratación.

El informe motivado del 18 de junio de 2026, elaborado por la Delegatura para la Protección de la Libre Competencia, recomendó archivar la investigación contra Helistar porque no encontró pruebas de esa supuesta coordinación. El documento señaló que la Delegatura no encontró evidencia que demostrara que los resultados observados fueran consecuencia de una participación activa de HELISTAR en la definición de los requisitos.

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El informe agregó que las pruebas recaudadas permitían concluir que Helistar actuó como un participante interesado en obtener la adjudicación de los contratos, pero no acreditaban una coordinación con las compañías para alcanzar ese propósito.

Exoneración de los investigados y próximos pasos

La recomendación de archivo también cobijó a Milton Cabeza Peñaranda, Carlo Emmanuel Cabra Martínez, Nicolás Sebastián Murillo Rozo, María Angélica Cubillos Bustos y José Federico Escobar González. Sobre estos investigados, la Delegatura concluyó que no se acreditaron los elementos necesarios para establecer que hubieran colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado la práctica anticompetitiva.