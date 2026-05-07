La SIC impugna fallo de la Corte Constitucional sobre competencia en el fútbol colombiano

La Superintendencia de Industria y Comercio interpone una acción de nulidad contra la Corte Constitucional para evitar la impunidad en prácticas anticompetitivas que afectan a los futbolistas.

La Superintendencia de Industria y Comercio ha tomado una decisión contundente al anunciar la presentación de una acción de nulidad contra un fallo emitido por la Corte Constitucional .

Esta medida surge como respuesta a una sentencia que, según la entidad reguladora, pone en grave riesgo los derechos fundamentales de los futbolistas profesionales en Colombia y podría abrir una puerta peligrosa hacia la impunidad en relación con prácticas que limitan la libre competencia económica. La SIC sostiene que la alta corte incurrió en errores significativos, tanto en el plano jurídico como en el fáctico, al anular una actuación administrativa que ya había demostrado la existencia de restricciones indebidas en el mercado del fútbol profesional colombiano.

Para la entidad, este fallo judicial no solo es un error procesal, sino un golpe a la transparencia del deporte. Para la funcionaria a cargo de la superintendencia, el fallo presenta inconsistencias notables en sus fundamentos básicos.

La decisión de la sala de revisión de la Corte Constitucional ampara ciertos derechos fundamentales, pero al hacerlo, deja sin efecto un proceso exhaustivo donde se había acreditado que diversos clubes implementaron mecanismos para limitar la libertad de los deportistas al momento de negociar sus contratos o cambiar de equipo. La SIC enfatiza que estas conductas no deben verse como simples fallos administrativos o irregularidades menores, sino como acciones deliberadas que alteran las reglas del mercado deportivo, afectan la calidad del espectáculo y golpean directamente el principio de juego limpio.

Esta situación impacta la trayectoria profesional de muchos atletas que ven restringida su movilidad laboral y su capacidad de crecimiento económico dentro de la liga. Uno de los puntos más críticos de la controversia radica en la valoración de una prueba solicitada por la Dimayor.

Mientras que el tribunal constitucional argumentó que dicha prueba no fue valorada correctamente por la SIC, la entidad asegura que sí fue analizada técnicamente y que se determinó que carecía de utilidad jurídica para el proceso. A pesar de haber logrado sancionar estas conductas bajo el mandato constitucional de proteger la competencia económica, la orden de retrotraer la actuación administrativa representa un retroceso significativo.

A esto se suma la indignación de la superintendente por la forma en que se notificó la decisión, ya que el fallo circuló en medios de comunicación antes de que la entidad fuera informada oficialmente, otorgándoles un plazo perentorio de apenas 48 horas para desmantelar una investigación que tomó años de esfuerzo técnico, administrativo y legal. La preocupación central de la SIC es que esta situación no solo proteja erróneamente el derecho a la defensa, el cual aseguran que nunca fue vulnerado, sino que facilite la caducidad de las facultades sancionatorias del Estado.

Esto significaría que conductas anticompetitivas quedarían sin castigo, afectando el desarrollo del deporte y los derechos laborales de los jugadores. El debate trasciende lo legal y revive las críticas históricas sobre la gestión del fútbol en Colombia y las barreras sistémicas que enfrentan los jugadores para decidir su futuro profesional sin presiones indebidas.

Finalmente, la SIC ha reiterado su compromiso de no abandonar a los futbolistas en la defensa de sus derechos laborales y deportivos, dejando ahora el destino de este conflicto en manos de la propia Corte Constitucional, que deberá decidir si mantiene su postura original o revisa la providencia que ha desatado esta nueva tormenta jurídica en el ámbito deportivo nacional





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