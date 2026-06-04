La Sierra Nevada: un campo de batalla jurídico, político y territorial

El artículo se refiere a la disputa territorial y jurídica en torno a la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se encuentran los territorios ancestrales de los pueblos Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo. Se destaca la nulidad del Decreto 1500 de 2018 y la expedición del Decreto 0514 de 2026, que pone en cuestión la preferencia por el litigio en lugar del acuerdo.

El proceso no fue homogéneo ni libre de tensiones. Los pueblos Taganga y Ette Ennaka cerraron la consulta con acuerdos, mientras que el pueblo Wayuu la protocolizó sin acuerdos.

Las consultas con comunidades negras del Magdalena y el Cesar avanzaron parcialmente, y los pueblos Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo fueron tratados bajo la tesis gubernamental de que el contenido esencial del decreto provenía de su propia iniciativa normativa. La Sierra Nevada no puede seguir siendo rehén de disputas interminables entre actores que la invocan desde intereses que poco tienen que ver con quienes viven, siembran y habitan esas montañas.

Ahora le corresponde a todos darle contenido real a través del diálogo honesto





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