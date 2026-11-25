La Silla Vacía rechazó la visita de la Superintendencia de Sociedades el 26 de noviembre, alegando hostigamiento por parte de Carlos Suárez.

La Silla Vacía informó este miércoles que recibió una notificación oficial de la Superintendencia de Sociedades para una visita administrativa programada para el jueves 26 de noviembre. El medio de comunicación advirtió que esta decisión responde a señalamientos falsos realizados por el presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Carlos Suárez.

Origen político de la inspección

La Silla Vacía estableció que la medida se originó después de que Carlos Suárez hiciera afirmaciones inexactas sobre su director y su entorno familiar en una columna de opinión publicada en la revista Semana. El medio consideró que la inspección es un posible escenario de hostigamiento institucional en medio de los recientes señalamientos públicos contra su director y su entorno familiar.

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Mediante un comunicado, el medio explicó que funcionarios de la entidad realizarán una inspección en sus instalaciones y manifestará que atenderá los requerimientos de las autoridades, siempre que se desarrollarán dentro de la legalidad. Así mismo, dejó en claro que reconoce las facultades de inspección y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades y que está dispuesta a colaborar con el procedimiento.

Sin embargo, pidió que durante la diligencia se respeten sus garantías y por eso, solicitó el acompañamiento de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip). Esa preocupación de La Silla Vacía, expresaron, está relacionada con una situación en la que ha enfrentado señalamientos y cuestionamientos públicos provenientes de funcionarios del Gobierno y personas cercanas a sectores de poder.

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Dudas sobre la legalidad del procedimiento

Por otro lado, cuestionó que la superintendencia haya programado una diligencia similar, durante la misma jornada, en una empresa perteneciente al hermano de su director. La organización aseguró que no existe ni ha existido ningún vínculo jurídico, económico, comercial o empresarial entre esa compañía y el medio de comunicación. Hay que mencionar que La Silla también enfrentó actuaciones de organismos de supervisión durante el Gobierno de Gustavo Petro.

No obstante, advirtió que la nueva intervención podría representar un incremento de las presiones institucionales en su contra. La Silla Vacía insistió en que las competencias de vigilancia del Estado deben desarrollarse bajo parámetros de imparcialidad y sin convertirse en mecanismos para intimidar a los medios de comunicación. La solicitud contra La Silla Vacía fue promovida por Hadit Camelo Chacón, directora de Supervisión de Asuntos Especiales.

Reacción de la Defensoría del Pueblo

Esta controversia también llegó a la Defensoría del Pueblo, que solicitó formalmente a la Superintendencia de Sociedades información sobre los motivos y fundamentos legales que sustentan la inspección programada en las instalaciones de La Silla Vacía. La petición fue dirigida a la superintendente Julia Pretelt mediante un documento suscrito por el delegado para la Protección de Derechos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión, Santiago Pardo Rodríguez.

El funcionario reconoció que las empresas que administran medios de comunicación también están sometidas a las disposiciones legales y pueden ser objeto de procesos de inspección. Pero advirtió que estas actuaciones deben responder a parámetros verificables y aplicados sin distinciones injustificadas. Uno de los aspectos que motivó la solicitud de explicaciones es que, según la documentación conocida por el medio, la notificación de la superintendencia no detalla las razones que justifican la diligencia.

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La Defensoría advirtió que las atribuciones de supervisión no pueden afectar injustificadamente la autonomía de los medios ni convertirse en una herramienta de presión sobre su actividad editorial y periodística. La solicitud detallada también cuestiona la pertinencia de los documentos requeridos, entre ellos información sobre las remuneraciones de los directivos. Este proceso legal pone a prueba la independencia periodística frente a las entidades de vigilancia estatal en Colombia.