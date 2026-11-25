La Silla Vacía y la FLIP critican la visita de la Superintendencia de Sociedades programada para el 26 de noviembre, considerándola un ataque a la libertad de prensa tras declaraciones de Carlos Suárez.

La Silla Vacía se encuentra ante una visita administrativa programada por la Superintendencia de Sociedades para el 26 de noviembre, medida que ha generado una fuerte reacción de rechazo por parte de periodistas, congresistas y organizaciones de la sociedad civil. El medio de comunicación informó que esta orden llegó pocos días después de que Carlos Suárez, estratega político del presidente Abelardo de la Espriella y presidente de la junta de Ecopetrol, publicara una columna de opinión en la Revista Semana. En dicha publicación, Suárez hizo señalamientos falsos en contra de La Silla Vacía, de su directora y del hermano de esta última, quien también será visitado por la entidad.

Contexto de la orden y requerimientos

La Superintendencia de Sociedades ordenó la visita a las instalaciones del medio de comunicación y también requirió los mismos documentos de la empresa del hermano de Juanita León, directora de La Silla Vacía. La FLIP señaló que el oficio exige datos personales y salarios de los directivos del medio, pero no precisa qué hechos motivan la actuación ni qué vínculo societario busca verificar. Además, la entidad no justificó por qué necesita tales datos en el documento oficial.

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Defensa de la libertad de prensa

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresó su preocupación por la visita administrativa que programó la Superintendencia de Sociedades. A través de su cuenta de X, la organización afirmó que el medio y su directora, Juanita León, han sido objeto de reiterados señalamientos públicos por sus investigaciones. La FLIP recordó que, en octubre, tras la publicación de investigaciones de La Silla Vacía sobre Carlos Suárez, el presidente de la junta directiva de Ecopetrol calificó al medio como un actor político. También anunció que se referiría a su financiación y a sus supuestos nexos con Ecopetrol.

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Reacciones de periodistas y congresistas

Además de la FLIP, periodistas como María Jimena Duzán, Ana Cristina Restrepo y Laura Ardila se pronunciaron frente a la situación. Restrepo escribió en su cuenta de X que el Gobierno no es un régimen, pero ya es hora de llamarlo por su nombre. Duzán afirmó que es un atentado a la libertad de prensa que todos los colombianos deberíamos repudiar. Ardila se dirigió a los medios y demás periodistas con un mensaje de solidaridad y coraje, advirtiendo que el próximo ataque puede ser contra cualquiera.

Compromiso legal y próximos pasos

En su comunicado, La Silla Vacía afirmó que colaboraría con lo requerido por la ley y solicitó el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Santiago Ángel, subdirector nacional de noticias de RCN Radio, también rechazó la orden de la Superintendencia y recordó que el gobierno había asegurado en campaña que respetaría la crítica y la libertad de prensa. Según informó, estas presiones van en contravía de esa promesa de respeto al periodismo.