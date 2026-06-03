La situación en el sector de Náutica se torna cada día más crítica

La vía San Vicente-Bucaramanga se encuentra en una situación crítica debido al deterioro de la carretera y las intensas lluvias que han provocado movimientos en masa de tierra y deslizamientos que restringen la movilidad entre las dos ciudades.

La situación en el sector de Náutica , sobre la vía que comunica a San Vicente de Chucurí con Bucaramanga , se torna cada día más crítica y mantiene en máxima alerta a conductores, transportadores y habitantes de la región.

El progresivo deterioro de la carretera, agravado por las intensas lluvias de las últimas semanas, deja en evidencia la fragilidad de un corredor estratégico para la movilidad, el comercio y la economía cacaotera del municipio. El movimiento en masa de tierra en el sector de Náutica mantiene con paso restringido la vía entre Bucaramanga y San Vicente de Chucurí.

Aunque la emergencia registrada el pasado 29 de abril ya había encendido las alarmas sobre el estado de esta importante arteria vial, la situación, lejos de mejorar, continúa agravándose. En el mismo punto de Náutica, pasando el puente Tablazo, la banca de la carretera ha cedido de manera considerable, dejando profundas remociones en masa, las cuales ponen en riesgo a quienes transitan por el sector. La más reciente emergencia se registró la noche anterior.

Conductores que recorren diariamente esta vía aseguran que el paso es cada vez más difícil y peligroso. Actualmente, varios deslizamientos mantienen restringida la movilidad entre Bucaramanga y San Vicente de Chucurí, generando demoras e incertidumbre entre los usuarios. La pérdida de estabilidad del terreno genera una creciente incertidumbre, especialmente para el transporte de carga, los productores agrícolas y los habitantes que dependen de esta conexión para acceder a servicios, mercados y centros urbanos.

La gravedad de la situación llevó al alcalde de San Vicente de Chucurí, Óscar Mauricio Sanmiguel Rodríguez, a realizar un nuevo llamado a las autoridades departamentales y a los organismos de gestión del riesgo para que se adopten medidas urgentes que eviten una emergencia de mayores proporciones. Según explicó el mandatario, los daños son consecuencia de la saturación del suelo provocada por las fuertes lluvias.

"El terreno comienza a contraerse y se generan movimientos abruptos. Las grietas y el desplazamiento del material son evidentes. Si las lluvias continúan, la situación podría agravarse y requerimos maquinaria especializada y materiales adecuados para una intervención efectiva", advirtió. La preocupación entre la comunidad aumenta debido a que, pese a las reiteradas advertencias y a la evidencia visible del deterioro, aún no se observan soluciones definitivas que garanticen la estabilidad de la vía.

Habitantes y usuarios del corredor cuestionan la lentitud de las respuestas institucionales frente a una problemática que amenaza con aislar parcialmente al municipio y afectar seriamente la dinámica económica de la región. Mientras el terreno continúa cediendo y las grietas se hacen cada vez más evidentes, la comunidad de San Vicente de Chucurí sigue esperando acciones concretas de los gobiernos departamental y nacional.

Entre tanto, crece el temor de que una nueva emergencia termine por comprometer completamente uno de los corredores viales más importantes para el municipio





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